Dupin Oliver ne odustaje! Imamo novu snimku: 'Oči u oči s golemim sisavcem'

"Danima sam slušala o Oliveru od Novigrađana, ali i čitala po medijima da mu se ne smije previše približavati. Međutim, znatiželja je bila veća", započela je svoju priču čitateljica koja je Net.hr-u poslala snimku kupanja s najpopularnijim dupinom u Jadranu, preciznije u novigradskom moru.

Ispričala je i kako su se nekoliko dana ranije i njezin sin i suprug kupali s njim i suprotno od onoga što se misli - on dolazi ljudima, a ne obrnuto. Taj dan kada je snimljen video već su krenuli kući, ali na plaži su vidjeli nekolicinu ljudi koji su se kupali s Oliverom.

Čitateljica i sin ušli su u more, dok je suprug snimao. Čim su mu se približili, Oliver se došao “upoznati”.

"Došao je do mene. Njuškom skoro do glave i dao mi da ga podragam. Oči u oči s golemom životinjom, čovjeku je potpuno jasno zašto se zove dobri dupin. Ima toliko tople oči i djeluje kao da se smije. Osjećaj je nevjerojatan. Mislila sam da mi neće biti svejedno, ali bila sam potpuno spokojna", kazala je za Net.hr.

Naša oduševljena čitateljica kaže kako je Oliver doslovno prilazio ljudima i dao da ga prime za peraju kako bi ih vukao.

"U jednom trenutku mene je gurao pod morem, ali nježno kao da me zove na igru. Zatim je doplivao ispod mog sina i podigao ga na leđa. Tamo je gotovo svaki dan, ali čini se da nije oduševljen kupačima na supu. Više voli kontakt s ljudima", zaključuje čitateljica.

Dupin Oliver

Dobri dupin Oliver već gotovo desetljeće živi u Novigradskom moru, a svojim dolascima među kupače i ribare postao je prava lokalna maskota.

Krajem lipnja Oliver je ponovno stigao među kupače i otvorio ljetnu sezonu druženja u Ribnici pokraj Obrovca. Poznati stanovnik Novigradskog mora plivao je među ljudima i zaigrao se baš kao i prijašnjih godina, na oduševljenje brojnih mještana i turista.

Njegov dolazak privukao je veliku pozornost gostiju koji su se zatekli na obali.

"Terasa je bila puna, bilo je dosta stranaca i njima je to bila posebna atrakcija. Svi su snimali, svi su zaboravili na večeru. To je trajalo sigurno pola sata, ali mi smo se već pomalo navikli jer dolazi gotovo svaku drugu večer. Bude ovdje ili na plaži, zapravo se kupa i druži sa svima u mjestu", ispričala je vlasnica restorana iz Ribnice Iva Rajšić.

Oliver, pisali smo tada, ponovno javio i svom starom znancu, ribaru Petru Bašiću iz Meke Drage. Upravo je on prije nekoliko godina pratio dupina i pokušavao mu pomoći kada mu se konop zapetljao oko repa, što je prijetilo ozbiljnom infekcijom.

"Jedno vrijeme bio je odsutan, čak i duže razdoblje, ali prije nekoliko dana ponovno sam ga susreo. Prišao je od drugih čamaca ravno prema meni. Ponaša se nevjerojatno zadovoljno, veselo, igra se i bezbroj puta dolazi pod čamac", rekao je Bašić.

Iako dobri dupini nisu opasni za ljude, ribari upozoravaju da je važno poštovati njihov prostor i izbjegavati fizički kontakt.

"Skeptičan sam kada vidim da ga ljudi pokušavaju dirati jer to nije dobro. Mogu plivati u njegovoj blizini i uživati u njegovoj prisutnosti, ali neka ipak izbjegavaju kontakt. Naši organizmi su različiti i moguće je da on nije otporan na nešto na što mi jesmo", upozorio je Petar Bašić.

Dobri dupini mogu živjeti i do 50 godina, a Oliver je u međuvremenu postao prava maskota Novigradskog mora i jedan od njegovih najprepoznatljivijih stanovnika.