Teta Dušanka zaposlenica je protivnika Plavih: 'Dinamo je prejak, mi nemamo novca'

Mislili ste da ćete se malo odmoriti od nogometa? RTL vam neće dopustiti. Sutra u izravnom prijenosu na našoj televiziji Dinamo kreće na svoj put prema Ligi prvaka - protiv švicarskog Thuna.

Na ovom stadionu prošle sezone pisala se povijest. Nakon što su samo sezonu ranije iz druge lige izborili plasman u najviši rang, osvojili su prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj klupskoj povijesti.

"Svjesni smo važnosti utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili švicarsku ligu koja je bila dosta jaka prošle godine. Onako, dosta agresivna ekipa, puno trke, agresije i dugih lopti. Fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo što nas očekuje i spremni smo", rekao je Dion Drena Beljo.

Nijedna utakmica Thuna ne može proći bez tete Dušanke iz Maribora. Ona već 25 godina tiska dresove za prvu momčad.

"Dinamo je prejak za nas. Mi smo mali klub i mali grad i nemamo toliko novca", rekla je Dušanka Friedrich, zaposlenica Thuna.

No, za razliku od nje, u posljednjih godinu dana u klubu se promijenilo dosta toga. Otišlo je nekoliko važnih igrača, kao i glavni arhitekt prošlosezonskog uspjeha - trener Mario Lustrinelli - koji je preuzeo berlinski Union.

"Prošle sezone ispisali smo jednu nevjerojatnu priču. Za nas je to bilo doista nestvarno. Sretni smo što imamo prilike igrati ovakve utakmice jer u njima nemamo što izgubiti. S nestrpljenjem iščekujemo sutra", rekao je kapetan Thuna, Marco Burki.

Umjetna trava

Važan faktor u sutrašnjoj utakmici bit će i podloga. Naime, Thun je jedna od rijetkih europskih momčadi koja igra na umjetnoj travi.

"Velika je razlika. Ne mogu se sad zapravo niti sjetiti kada sam zadnji put na umjetnoj travi igrao. Sigurno je bilo davno, ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se", rekao je Beljo.

U Modrom taboru pratilo se, naravno, i sinoćnje finale.

"Iako sam bio za Messija i Argentinu, mislim da je Španjolska zasluženo pobijedila", rekao je Gabriel Vidović.

"Moram priznati da sam navijao za Španjolsku tako da mi je drago da su osvojili. I zbog Olma i zbog Španjolaca koje imamo u ekipi", rekao je Beljo.

No od njih trojice, sutra se očekuje da će zaigrati samo Sergi Dominguez. Jer probleme s ozljedama imaju i Dani Rodriguez i Raul Torrente, a falit će i Luka Stojković koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona u prošloj sezoni.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.