FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOŽE BITI OPASNO /

Bojite se udara groma? Evo savjeta kako se zaštititi dok sijevaju munje

20.7.2026.
21:44
RTL Danas
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažno nevrijeme pogodilo je sjeverni Jadran. U kampu na otoku Krku grom je udario ženu koja je u tom trenutku nosila suncobran. Prema riječima očevidaca, prvu pomoć pružio joj je spasilac koji se zatekao u blizini i odmah započeo oživljavanje. Nakon toga helikopterom je hitno prevezena u riječki KBC. Iz bolnice potvrđuju da je smještena u jedinicu intenzivnog liječenja.

Opasnost od udara groma može se izbjeći prihvaćanjem određenih pravila ponašanja, a Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavio je savjete kako se zaštititi dok sijevaju munje i tutnje gromovi.

  • prije odlaska u prirodu treba se informirati o vremenskim uvjetima kako bi se izbjegla oluja
  • promatrati nebo – tamni oblaci, sijevanje i pojačan vjetar znak su da se približava oluja
  • ako čujete grmljavinu, znači da ste dovoljno blizu da vas udari grom
  • ako prijeti oluja, a nalazite se na otvorenom prostoru, plivate ili se vozite u čamcu, odmah potražiti čvrsto sklonište!
  • nakon što ste izišli na kopno ili ste već negdje na kopnu, trebalo bi izbjegavati eksponirane točke, posebno osamljena stabla ili rub šume
  • u šumi potražiti zaklon kraj manjih stabala i grmlja
  • tijekom oluje izbjegavati nošenje metalnih predmeta
  • izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova, stupova žičara i dalekovoda
  • na otvorenom prostoru izabrati najniža mjesta, škrape i doline, gdje nema vode, čučnuti i pognuti se prema naprijed stavljajući ruke oko koljena; u tom položaju smanjuje se tjelesna visina i što manjom površinom tijela dodiruje tlo.

U svakom slučaju, zaboravite romantičnu sliku ljetne nevere, jer ona može biti itekako opasna.

GromUdar GromaMunje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike