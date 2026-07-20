Bojite se udara groma? Evo savjeta kako se zaštititi dok sijevaju munje

Snažno nevrijeme pogodilo je sjeverni Jadran. U kampu na otoku Krku grom je udario ženu koja je u tom trenutku nosila suncobran. Prema riječima očevidaca, prvu pomoć pružio joj je spasilac koji se zatekao u blizini i odmah započeo oživljavanje. Nakon toga helikopterom je hitno prevezena u riječki KBC. Iz bolnice potvrđuju da je smještena u jedinicu intenzivnog liječenja.

Opasnost od udara groma može se izbjeći prihvaćanjem određenih pravila ponašanja, a Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavio je savjete kako se zaštititi dok sijevaju munje i tutnje gromovi.

prije odlaska u prirodu treba se informirati o vremenskim uvjetima kako bi se izbjegla oluja

promatrati nebo – tamni oblaci, sijevanje i pojačan vjetar znak su da se približava oluja

ako čujete grmljavinu, znači da ste dovoljno blizu da vas udari grom

ako prijeti oluja, a nalazite se na otvorenom prostoru, plivate ili se vozite u čamcu, odmah potražiti čvrsto sklonište!

nakon što ste izišli na kopno ili ste već negdje na kopnu, trebalo bi izbjegavati eksponirane točke, posebno osamljena stabla ili rub šume

u šumi potražiti zaklon kraj manjih stabala i grmlja

tijekom oluje izbjegavati nošenje metalnih predmeta

izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova, stupova žičara i dalekovoda

na otvorenom prostoru izabrati najniža mjesta, škrape i doline, gdje nema vode, čučnuti i pognuti se prema naprijed stavljajući ruke oko koljena; u tom položaju smanjuje se tjelesna visina i što manjom površinom tijela dodiruje tlo.

U svakom slučaju, zaboravite romantičnu sliku ljetne nevere, jer ona može biti itekako opasna.