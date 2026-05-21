'ISPRIČAVAMO SE' /

Neviđeni gaf na radiju: Objavili da je umro kralj i prekinuli program

Foto: Chris Jackson, PA Images/Alamy/Profimedia

'Ispričavamo se njegovom veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog eventualnih neugodnosti', kazao je Moore

21.5.2026.
9:04
Hina
Britanski radio Caroline ispričao se kralju i slušateljima nakon što je zbog "računalne pogreške" greškom objavio da je umro kralj Charles, prenosi u četvrtak Sky News.

Radio je objavio da je "računalna pogreška" u njihovom glavnom studiju dovela do pogrešne objave u utorak poslijepodne.

"Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koji sve postaje u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktivirana u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo", rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News.

Prekinut program, uslijedila isprika 

On je kazao da je radio Caroline potom prekinuo program, a da je nakon ponovnog pokretanja pročitana isprika.

"Ispričavamo se njegovom veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog eventualnih neugodnosti", kazao je Moore.

Incident se dogodio dok su kralj i njegova supruga kraljica Camilla bili na putovanju u Sjevernoj Irskoj.

