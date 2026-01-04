Kreće saga: Dinamo poslao ponudu za Livakovića, Turci odbili i naveli razlog

Dinamovo dovođenje Dominika Livakovića ipak nije gotova stvar kao što se donedavno mislilo, ako je za vjerovati turskim medijima, a najveći su problem, naravno, financije.

Naime, turski Yeni Asir piše kako je službena ponuda Dinama stigla na vrata istanbulskog kluba, ali je odbijena. "Hrvatski klub nije ponudio naknadu za posudbu ili opciju otkupa te su predložili pokriti samo mali dio Livakovićeve plaće koja godišnje iznosi 3,3 milijuna eura. Vodstvo Fenerbahčea to nije prihvatilo", stoji u tekstu turskog izvora.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Očekivano, Turci žele neke novce za Livakovića iako ga ne vide kao opciju u svom klubu i bio bi prikovan za klupu. Ipak, ne žele ga pustiti niti besplatno i i dalje plaćati ogromnu plaću. S druge strane, znamo da Boban ne želi da plaća igraća premašuje 750 tisuća eura godišnje što nije niti četvrtina Livijeve plaće u Feneru.

Čini se da trenutačno vlada pat pozicija i bit će zanimljivo vidjeti kako će teći pregovori.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?