Bombaš odnio sedam života na vjenčanju: Pojavila se užasna snimka
Za napad zasad nitko nije preuzeo odgovornost, no sumnja se da iza njega stoje pakistanski talibani, koji su posljednjih godina izveli niz smrtonosnih napada diljem zemlje
Najmanje sedam osoba poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu koji se dogodio tijekom svadbene svečanosti u sjeverozapadnom Pakistanu, objavila je policija. Napad se dogodio u petak kada je bombaš samoubojica aktivirao eksploziv u zgradi u kojoj su se nalazili članovi mirovnog odbora okupljeni na vjenčanju.
Policijski dužnosnik Muhammad Adnan izjavio je u subotu da su tri osobe poginule na mjestu događaja, dok su još četiri osobe preminule od zadobivenih ozljeda u bolnici. Mirovni odbori čine lokalni stanovnici i plemenski starješine, a podržava ih pakistanska vlada kao dio strategije suzbijanja militantnih skupina u područjima uz granicu s Afganistanom. Upravo zbog te uloge često su meta ekstremističkih napada, piše Al Jazeera.
Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke samo nekoliko trenutaka prije tragedije. Na početku videa gosti plešu i slave, a zatim se odjednom čuje eksplozija i nestaje struje. Zatim su uslijedili vriskovi i panika dok su okupljeni pokušavali pobjeći.
Nitko ne preuzima odgovornost
Napad dolazi u osjetljivom trenutku, dok se pakistanska vojska priprema za nove operacije protiv naoružanih skupina u pograničnim područjima. Zbog sigurnosne situacije deseci tisuća ljudi već su bili prisiljeni napustiti svoje domove, i to usred teških zimskih uvjeta.
Za napad zasad nitko nije preuzeo odgovornost, no sumnja se da iza njega stoje pakistanski talibani, poznati kao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su posljednjih godina izveli niz smrtonosnih napada diljem zemlje.
TTP djeluje s obje strane granice s Afganistanom, a članove mirovnih odbora smatra izdajnicima. Cilj te skupine je rušenje postojećeg pakistanskog sustava vlasti i uvođenje stroge verzije islamskog prava prema vlastitom tumačenju.
Utjecaj TTP-a dodatno je ojačao nakon povratka afganistanskih talibana na vlast 2021. godine, kada su se američke i NATO snage povukle iz Afganistana.
Pakistan tvrdi da se vođe i borci TTP-a skrivaju na afganistanskom teritoriju i odande planiraju napade, no Kabul te optužbe odbacuje, navodeći da je riječ o unutarnjem problemu Pakistana.
POGLEDAJTE VIDEO: Žestoki sukobi na ulicama Minneapolisa: 'Trump mora okončati operaciju!'