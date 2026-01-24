Bombaš odnio sedam života na vjenčanju: Pojavila se užasna snimka

Najmanje sedam osoba poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu koji se dogodio tijekom svadbene svečanosti u sjeverozapadnom Pakistanu, objavila je policija. Napad se dogodio u petak kada je bombaš samoubojica aktivirao eksploziv u zgradi u kojoj su se nalazili članovi mirovnog odbora okupljeni na vjenčanju.

Policijski dužnosnik Muhammad Adnan izjavio je u subotu da su tri osobe poginule na mjestu događaja, dok su još četiri osobe preminule od zadobivenih ozljeda u bolnici. Mirovni odbori čine lokalni stanovnici i plemenski starješine, a podržava ih pakistanska vlada kao dio strategije suzbijanja militantnih skupina u područjima uz granicu s Afganistanom. Upravo zbog te uloge često su meta ekstremističkih napada, piše Al Jazeera.

Društvenim mrežama kruže uznemirujuće snimke samo nekoliko trenutaka prije tragedije. Na početku videa gosti plešu i slave, a zatim se odjednom čuje eksplozija i nestaje struje. Zatim su uslijedili vriskovi i panika dok su okupljeni pokušavali pobjeći.

Foto: Hussain Ali/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Nitko ne preuzima odgovornost

Napad dolazi u osjetljivom trenutku, dok se pakistanska vojska priprema za nove operacije protiv naoružanih skupina u pograničnim područjima. Zbog sigurnosne situacije deseci tisuća ljudi već su bili prisiljeni napustiti svoje domove, i to usred teških zimskih uvjeta.

Za napad zasad nitko nije preuzeo odgovornost, no sumnja se da iza njega stoje pakistanski talibani, poznati kao Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), koji su posljednjih godina izveli niz smrtonosnih napada diljem zemlje.

TTP djeluje s obje strane granice s Afganistanom, a članove mirovnih odbora smatra izdajnicima. Cilj te skupine je rušenje postojećeg pakistanskog sustava vlasti i uvođenje stroge verzije islamskog prava prema vlastitom tumačenju.

Utjecaj TTP-a dodatno je ojačao nakon povratka afganistanskih talibana na vlast 2021. godine, kada su se američke i NATO snage povukle iz Afganistana.

Pakistan tvrdi da se vođe i borci TTP-a skrivaju na afganistanskom teritoriju i odande planiraju napade, no Kabul te optužbe odbacuje, navodeći da je riječ o unutarnjem problemu Pakistana.

