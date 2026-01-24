Bračni par umro u frontalnom sudaru: Spasioci izvlačili tijela iz smrskanog auta

Vozač (41) i njegova supruga (40) poginuli su u subotu u teškoj prometnoj nesreći kraj njemačkog Karlsruhea, javlja Fenix.

Bračni par oko 14.30 sati kretao se saveznom cestom B35 u automobilu marke Ford, a vozač je odjednom, iz zasad nepoznatih razloga, prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario s automobilom marke Mazda.

Spasioci izvlačili tijela

Od siline udara supružnici su umrli na mjestu, a spasilačke službe njihova su tijela samo mogle izvući iz smrskanog automobila. Vozač (35) i suvozačica (39) iz drugog vozila zadobili su teške tjelesne ozljede te su helikopterom prebačeni u bolnicu na liječenje.

Savezna cesta nekoliko sati nakon stravičnog sudara bila je u potpunosti zatvorena za promet.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više detalja tragedije.

