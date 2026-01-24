FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽASNA TRAGEDIJA /

Bračni par umro u frontalnom sudaru: Spasioci izvlačili tijela iz smrskanog auta

Bračni par umro u frontalnom sudaru: Spasioci izvlačili tijela iz smrskanog auta
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Savezna cesta nekoliko sati nakon stravičnog sudara bila je u potpunosti zatvorena za promet

24.1.2026.
22:37
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač (41) i njegova supruga (40) poginuli su u subotu u teškoj prometnoj nesreći kraj njemačkog Karlsruhea, javlja Fenix.

Bračni par oko 14.30 sati kretao se saveznom cestom B35 u automobilu marke Ford, a vozač je odjednom, iz zasad nepoznatih razloga, prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario s automobilom marke Mazda.

Spasioci izvlačili tijela 

Od siline udara supružnici su umrli na mjestu, a spasilačke službe njihova su tijela samo mogle izvući iz smrskanog automobila. Vozač (35) i suvozačica (39) iz drugog vozila zadobili su teške tjelesne ozljede te su helikopterom prebačeni u bolnicu na liječenje. 

Savezna cesta nekoliko sati nakon stravičnog sudara bila je u potpunosti zatvorena za promet.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više detalja tragedije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

NjemačkaPrometna NesrećaFrontalni Sudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽASNA TRAGEDIJA /
Bračni par umro u frontalnom sudaru: Spasioci izvlačili tijela iz smrskanog auta