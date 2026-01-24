Spektakl se bliži vrhuncu: Nakon polovice drugog kruga jedna je momčad gotovo sigurno u polufinalu

Korak smo bliže polufinalu. Danas je Grupa 1 Europskog rukometnog prvenstva stigla točno do polovice, a sutra će isto učiniti Grupa 2, u kojoj se nalazi i Hrvatska.

Francuska - Portugal

Drugi od četiri susreta u drugom krugu Europskog prvenstva otvorili su Francuska i Portugal. U trileru koji je donio drugo rušenje rekorda po broju pogodaka na jednoj utakmici na velikim natjecanjima slavila je Francuska rezultatom 46-38. Francuska je već za minutu i šest sekundi povela 2-0 protiv Portugala, a prije pete minute je već vodila 5-1 golom Ludovica Fabregasa. I dok je Portugal slabo zabijao (u prvih 5 minuta i 15 sekundi zabio je tek dva gola), Francuska je rasturala. U 13. minuti Francuska je imala čak +7 (12-5), da bi do 16. minute, Francuska preko sjajnog Dika Mema vodila +9. Na poluvrijeme je Francuska išla sa +13, a iako je Portugal popravio dojam, nije uspio doći ni blizu izjednačenja.

Zanimljivo srušeni rekord Slovenije i Crne Gore postavljen je na ovom Svjetskom prvenstvu. Ranije je rekord bio 80 golova

Osim što su Francuska i Portugal zabili 84 pogotka i srušili prijašnji rekord Slovenije i Crne Gore po broju zabijenih golova (81) na nekom od velikih natjecanja, Francuska je izjednačila jedan drugi rekord. Naime, Tricolori su izjednačili vlastiti rekord na ovom Europskom rukometnom prvenstvu iz utakmice s Ukrajinom po broju postignutih golova. Dika Mem je zabio 8 golova iz 8 pokušaja za Francusku i bio prvo ime utakmice, Fabregas je zabio 6 golova iz 7 pokušaja za pobjednike, a pratili su ih Melvyn Richardson sa 5 golova, Prandi sa 4 gola, isto koliko su zabili i Tournat, Briet i Descat.

Danska - Španjolska

U drugoj utakmici dana snage su odmjerili Danska i Španjolska. Pobjedu su bez većih problema odnijeli Danci, koji su Španjolcima na domaćem terenu zabili 36 pogotka. Danske strijelce predvodio je Emil Jakobsen s osam pogodaka, dok su Niclas Kirkeløkke i Simon Pytlick dodali po šest. Sjajnu večer imao je i vratar Emil Nielsen s 14 obrana. U redovima Španjolske najraspoloženiji je bio Marcos Fis, koji je postigao devet golova.

Njemačka - Norveška

U posljednjoj utakmici dana bolji su bili Njemci. Momčad koja nas je testirala prije Europskog prvenstva, predvođena sjajnim vratarom Andreasom Wolffom, pobjedila je 30-28 i došla na koračić od polufinala. Norveška je većim dijelom susreta vodila, ali nije izdržala do kraja utakmice. Točnije, kumovao im je strašan dan Andreasa Wolffa, koji je imao čak 22 obrane iz 50 pokušaja, što je sjajnih 44 %. Wolff, taj stari rukometni vuk, spustio je roletu Norvežanima i dokazao koliko su golmani ključni u današnjem rukometu. Uvijek su bili bitni, ali u današnjem modernom rukometu posebno. Usporedbe radi, dvojica suparničkih vratara imali su 14 obrana (14/41).

Ključni trenutak dogodio se od 39. minute do 50. kada su Nijemci napravili seriju 10-2. Od 43. do 49. minute Njemačka je imala seriju 6-0 i otišla na 26-21, +5. Marko Grgić je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac Njemačke, a po pet golova postigli su Johannes Golla i Lukas Zerbe. Norveške strijelce predvodila su trojica igrača sa po pet pogodaka: Sander Sagosen, August Pedersen i Kevin Gulliksen.

Sutra će svoje utakmice odigrati Slovenija i Mađarska (15:30), Island i Švedska (18:00) te Švicarska i Hrvatska (20:30). Sve utakmice možete gledati na platformi VOYO, dok utakmicu Islanda i Švedske možete gledati na RTL-u 2. Utakmicu Švicarska-Hrvatska možete gledati na RTL-u od 20:30, a prije utakmice, od 19:50 možete gledati emisiju "Vrijeme je za rukomet".

