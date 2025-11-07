FREEMAIL
'IMA LIJEPO LICE' /

Cristiano: 'Beckham je prekrasan, ali tijelo mu je bezveze! Ja sam ljepši od njega, savršen sam'

Cristiano: 'Beckham je prekrasan, ali tijelo mu je bezveze! Ja sam ljepši od njega, savršen sam'
Foto: Cr7/ferrari/profimedia

'Najpoznatiji sam na svijetu, više ljudi zna za mene nego za Trumpa'

7.11.2025.
14:04
Sportski.net
Cr7/ferrari/profimedia
Cristiano Ronaldo tvrdi da je zgodniji od Davida Beckhama, jer ima 'cijeli paket'.

Tema je li zgodniji od Beckhama pokrenuta je kada se Cristiano pojavio u emisiji kod Piersa Morgana. Voditelj je s oduševljenjem izjavio da Beckham 'nije u istoj ligi' s njim kao igrač, ali je potom upitao Cristiana smatra li da superiornije izgleda.

"Često te uspoređuju s Beckhamom, misliš li da si zgodniji od Davida Beckhama", upitao je Morgan.

"Ovisi", isprva je odgovorio Ronaldo.

"Za mene dobar izgled nije samo lice, već cijeli paket. Zamislite Cristiana i normalnog tipa u crvenim kupaćim gaćicama na Copacabani. Mislite li da neću imati šanse ni s kim?"

Morgan ga je ponovno upitao oko usporedbe s Beckhamom. 

"Hodaš po Copacabani, recimo, deset minuta. Tko dobiva najviše pažnje?", upitao je Morgan.

"Pa ja! 100 posto", odgovorio je Cristiano. 

"Zna i Beckham to. Ima prekrasno lice, ali tijelo mu je bezveze. Ja sam savršen."

Cristiano: 'Beckham je prekrasan, ali tijelo mu je bezveze! Ja sam ljepši od njega, savršen sam'
Foto: Cr7/ferrari/profimedia

Cristiano nije stao samo na izgledu, tvrdi da je najpoznatiji na svijetu, poznatiji i od američkog predsjednika. 

"Napravit ćemo anketu tko je najpoznatiji. Ja ili predsjednik Donald Trump? Mene u svijetu, čak i na malim otocima, poznaju više nego njega."

Cristiano RonaldoDavid Beckham
najčitanije
Cristiano: 'Beckham je prekrasan, ali tijelo mu je bezveze! Ja sam ljepši od njega, savršen sam'