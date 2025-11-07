Cristiano: 'Beckham je prekrasan, ali tijelo mu je bezveze! Ja sam ljepši od njega, savršen sam'

Cristiano Ronaldo tvrdi da je zgodniji od Davida Beckhama, jer ima 'cijeli paket'.

Tema je li zgodniji od Beckhama pokrenuta je kada se Cristiano pojavio u emisiji kod Piersa Morgana. Voditelj je s oduševljenjem izjavio da Beckham 'nije u istoj ligi' s njim kao igrač, ali je potom upitao Cristiana smatra li da superiornije izgleda.

"Često te uspoređuju s Beckhamom, misliš li da si zgodniji od Davida Beckhama", upitao je Morgan.

"Ovisi", isprva je odgovorio Ronaldo.

"Za mene dobar izgled nije samo lice, već cijeli paket. Zamislite Cristiana i normalnog tipa u crvenim kupaćim gaćicama na Copacabani. Mislite li da neću imati šanse ni s kim?"

Morgan ga je ponovno upitao oko usporedbe s Beckhamom.

"Hodaš po Copacabani, recimo, deset minuta. Tko dobiva najviše pažnje?", upitao je Morgan.

"Pa ja! 100 posto", odgovorio je Cristiano.

"Zna i Beckham to. Ima prekrasno lice, ali tijelo mu je bezveze. Ja sam savršen."

Foto: Cr7/ferrari/profimedia

Cristiano nije stao samo na izgledu, tvrdi da je najpoznatiji na svijetu, poznatiji i od američkog predsjednika.

"Napravit ćemo anketu tko je najpoznatiji. Ja ili predsjednik Donald Trump? Mene u svijetu, čak i na malim otocima, poznaju više nego njega."