Ronaldo šokirao intervjuom: 'Manchester treba promjene, a Messi? Ne želim biti lažno skroman'

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo, priznao je u razgovoru s britanskim novinarom Piersom Morganom da se njegovoj nogometnoj karijeri polako bliži kraj.

Iako i dalje briljira u dresu Al Nassra i sanja osvajanje Svjetskog prvenstva, portugalska legenda svjesna je da ni on ne može igrati vječno.

“Kraj će uskoro doći, ali bit ću spreman za to. Znam da će biti teško, vjerojatno ću zaplakati, ali već sam se počeo pripremati za život poslije nogometa kada sam imao 25 godina,” rekao je Ronaldo u intervjuu.

“Nogomet mi je dao sve, ali moram biti spreman na sljedeće poglavlje”

Ronaldo je priznao kako će mu nedostajati osjećaj koji prati svaki pogodak.

“Ništa se ne može usporediti s emocijom koju osjetim kada zabijem gol. Ali imam i druge strasti. Želim više vremena za sebe, za obitelj, za odgoj svoje djece. Volim igrati padel, pratim UFC i želim se više educirati o poslovima koje vodim,” otkrio je Portugalac.

Ronaldo je najavio da planira ostati aktivan i nakon završetka karijere, no na drukčiji način:

“Neću postati YouTuber, ali želim se više posvetiti stvarima koje me vesele i koje dosad nisam stizao raditi.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kritika Manchester Unitedu i odnos s Messijem

U razgovoru se dotaknuo i bivšeg kluba Manchester Uniteda, s kojim je raskinuo u napetim okolnostima 2022. godine.

“United trenutno nema strukturu. Klub ima ogroman potencijal, ali nije na pravom putu. Volim taj klub, ali potrebno je promijeniti mnogo više od trenera i igrača,” rekao je Ronaldo.

Kada ga je Morgan pitao o Lionelu Messiju, Portugalac je ukratko rekao:

“Ne slažem se s mišljenjem da je Messi bolji od mene. Ne želim biti lažno skroman.

Ronaldo je otkrio da mu materijalne stvari više ne predstavljaju isto zadovoljstvo kao nekad:

“Najskuplja stvar koju sam kupio bio je privatni avion Bombardier Global Express 6500, vrijedan oko 50 milijuna eura. Imam i mnogo automobila, ali više ih ne brojim. To su ulaganja, kao slike. Iskreno, više ne uživam u vožnji kao prije. U Saudijskoj Arabiji gotovo ni ne vozim promet je strašan,” rekao je uz smijeh.

“Sve ima početak i kraj”

Na pitanje o životu nakon nogometa, Ronaldo je zaključio:

“Sve ima svoj početak i kraj. Bit će teško, ali bit ću spreman. Ništa se neće moći usporediti s nogometom i adrenalinom koji donosi svaki pogodak. Ali sada želim biti više uz obitelj, pomagati sinu Cristianu Jr.-u i biti prisutniji u njihovim životima.”

Portugalac će već ovog tjedna ponovno biti u akciji njegov Al Nassr u srijedu dočekuje indijski FC Goal u sklopu AFC Lige prvaka u Rijadu.

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Črep obranio čast hrvatskog taekwondoa