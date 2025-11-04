Cristiano priznao da je kraj blizu: 'Vjerojatno ću plakati, to je normalno'

Cristiano Ronaldo (40), legendarni portugalski nogometaš koji posljednjih sezona igra za saudijski Al Nassr, u razgovoru s britanskim novinarom Piersom Morganom progovorio je o kraju svoje igračke karijere i priznao da se približava trenutak kada će okačiti 'kopačke o klin'.

Na pitanje je li ima neki broj godina kada misli otići u mirovinu, Ronaldo je dao sljedeći odgovor:

"Uskoro, ali mislim da ću biti spreman. Biti će teško, vjerovatno ću plakati, to je normalno. Lagan sam na plaču, ne čuvam svoje osjećaje. Iskren sam i otvoren. To će biti vrlo teško za mene, ali pripremam svoju budućnost od svoje 25 godine. Mislim da ću taj pritisak moći podnijeti."

Rekao je i da misli da mu ništa kasnije neće biti takav užitak kao igranje nogometa.

"S tim adrenalinom se ništa ne može mjeriti. To će nestati. Kao što sam rekao, mislim da ću biti spreman i na to. Imam neke druge stvari, imat ću više vremena za mene, za moju obitelj, da odgajam djecu. Hoću biti obiteljski čovjek, da sam tu", poručio je Ronaldo.

