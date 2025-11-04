FANOVI U SUZAMA /

Cristiano priznao da je kraj blizu: 'Vjerojatno ću plakati, to je normalno'

Cristiano priznao da je kraj blizu: 'Vjerojatno ću plakati, to je normalno'
Foto: Andrew Milligan/pa Images/profimedia

Cristiano Ronaldo govorio o kraju karijere

4.11.2025.
18:18
M.G.
Andrew Milligan/pa Images/profimedia
Cristiano Ronaldo (40), legendarni portugalski nogometaš koji posljednjih sezona igra za saudijski Al Nassr, u razgovoru s britanskim novinarom Piersom Morganom progovorio je o kraju svoje igračke karijere i priznao da se približava trenutak kada će okačiti 'kopačke o klin'.

Na pitanje je li ima neki broj godina kada misli otići u mirovinu, Ronaldo je dao sljedeći odgovor:

"Uskoro, ali mislim da ću biti spreman. Biti će teško, vjerovatno ću plakati, to je normalno. Lagan sam na plaču, ne čuvam svoje osjećaje.  Iskren sam i otvoren. To će biti vrlo teško za mene, ali pripremam svoju budućnost od svoje 25 godine. Mislim da ću taj pritisak moći podnijeti."

Rekao je i da misli da mu ništa kasnije neće biti takav užitak kao igranje nogometa.

Najnovije vijesti iz nogometa čitajte na Net.hr-u

"S tim adrenalinom se ništa ne može mjeriti. To će nestati. Kao što sam rekao, mislim da ću biti spreman i na to. Imam neke druge stvari, imat ću više vremena za mene, za moju obitelj, da odgajam djecu. Hoću biti obiteljski čovjek, da sam tu", poručio je Ronaldo.

