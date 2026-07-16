Katarina Baban s novim dečkom odmara na Jadranu: Društvo im pravi naš poznati glumac

Svestrana osječka umjetnica, glumica i modna dizajnerica Katarina Baban (38), nakon iznimno radnog razdoblja, napokon je uzela predah. Svojim pratiteljima na društvenim mrežama otkrila je da se uputila na, kako ga je sama nazvala, "najduži odmor ikad". Baban je spas od ljetnih vrućina i poslovnih obaveza pronašla na otoku Murter, a serija fotografija koju je objavila na Instagramu dala je njezinim obožavateljima uvid u idilične dane koje provodi.

Kroz seriju fotografija i kratkih videozapisa, glumica je dočarala opuštenu atmosferu dalmatinskog mjesta. No, unatoč predivnim pejzažima i opuštenoj atmosferi, najveću je znatiželju izazvala jedna naizgled usputna, crno-bijela fotografija. Na njoj se vide glumičine noge u prvom planu, dok u pozadini uz more sjedi muškarac s bradom i tetovažama.

Iako mu se lice ne vidi jasno, a glumica ga nije označila, upućeniji pratitelji brzo su zbrojili dva i dva. Riječ je o košarkašu Domagoju Vukoviću, novom partneru Katarine Baban. Par je svoju romansu obznanio javnosti u lipnju ove godine, kada su podijelili zajedničke fotografije s putovanja po Španjolskoj i Portugalu.

Foto: Instagram story

U društvu poznatog glumca

Na odmoru im se pridružio i glumac Slavko Sobin, koji je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju s broda. Veselo društvo uživalo je u ljetnoj atmosferi na otoku Tijat.

Podsjetimo, ova nova ljubavna priča uslijedila je nakon što je glumica u svibnju 2025. godine potvrdila prekid dugogodišnje veze s partnerom Igorom Subotićem.