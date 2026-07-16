Koliko ljepotica na jednom mjestu: Predstavljamo Top 5 finalistica Miss Međimurske županije

Jedna od najposjećenijih ljetnih manifestacija u Međimurju, Štrigovske noći domaćin izbora Miss Međimurske županije za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Izbor će se održati u subotu, 18. srpnja, s početkom u 19 sati, ispred Društvenog doma u Štrigovi, gdje posjetitelje očekuje večer ispunjena ljepotom, glazbom i odličnom atmosferom.

''Svake godine krunu Miss Hrvatske sanja više od 100 prekrasnih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka. Pobjednice županijskih izbora, koje predstavljaju različite dijelove naše zemlje, od Slavonije do Dalmacije, od Istre do Like, simboli su svog kraja, ali i zajedničke misije kako biti glas mladih žena. Svaka županija ima svojih Top 5 finalistica, što u sustavu Miss Hrvatske tijekom godine čini više od 100 djevojaka“, objasnila je nekadašnja hrvatska misica Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Miss Hrvatske.

Predstavljamo Top 5 finalistica Miss Međimurske županije za 31. Miss Hrvatske

Nika Miloš

Nika Miloš ima 18 godina, završila je Prvu ekonomsku školu u Zagrebu, a ove godine upisuje Ekonomski fakultet. Svoju budućnost vidi u području marketinga i web dizajna, s ciljem da jednog dana pokrene vlastiti posao. Uz školovanje završila je edukaciju za vizažisticu te stekla certifikat iz područja ljepote i estetike.

Osam godina bavila se plesom, koji ju je naučio disciplini, upornosti i timskom radu, dok danas slobodno vrijeme provodi u teretani. Govori engleski jezik, a uskoro planira naučiti i španjolski. Tijekom školovanja volontirala je i sudjelovala u brojnim projektima, razvijajući odgovornost i organizacijske vještine.

Prijatelji je opisuju kao vedru, društvenu i odanu osobu. Veliku životnu snagu stekla je nakon dijagnoze artritisa u 14. godini, što ju je naučilo strpljenju i ustrajnosti.

Njezin moto glasi: „Prava ljepota nije u savršenstvu, već u snazi da se nakon svakog izazova ponovno uzdigneš.“ Na izboru želi pokazati da prava ljepota dolazi iz karaktera, samopouzdanja i hrabrosti.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta

Lana Novak

Lana Novak ima 17 godina i dolazi iz Čakovca. Pohađa privatnu gimnaziju, a nakon završetka školovanja planira upisati Pravni fakultet u Osijeku. Uz to, san joj je otvoriti vlastiti kozmetički salon, a već je završila edukaciju za nail art.

Slobodno vrijeme provodi na ranču, rekreativno jašući konje, dok plesom izražava svoju kreativnost još od djetinjstva. Govori engleski jezik, a trenutno uči njemački. Redovito sudjeluje u humanitarnim akcijama i donira Crvenom križu.

Prijatelji je opisuju kao brižnu, samopouzdanu i odgovornu djevojku.

Njezin životni moto je: „Ako nikad ne probaš, nećeš uspjeti.“ Sudjelovanjem na izboru želi inspirirati mlade djevojke da vjeruju u sebe i hrabro slijede svoje snove.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta

Petra Antolović

Petra Antolović ima 24 godine i živi u Zagrebu gdje je završila Ekonomski fakultet, smjer Poslovanje u turizmu, a trenutno se iz hobija dodatno usavršava kroz edukaciju za nokte. U budućnosti želi otvoriti vlastiti obrt.

Slobodno vrijeme provodi u teretani, slikanju, čitanju knjiga, proučavanju vjere i učenju o automobilima. Govori engleski jezik, a služila se i njemačkim. Volontirala je u projektu „ZDRAVO“, gdje je educirala srednjoškolce o štetnosti ovisnosti.

Prijatelji je opisuju kao svestranu, ustrajnu i pouzdanu osobu.

Vodi se motom: „Kad imaš Boga, imaš sve što ti je potrebno u životu.“ Sudjelovanjem na izboru želi biti poticaj svima da se odvaže ostvarivati svoje snove, bez obzira na godine ili životne okolnosti.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta

Margareta Mušnjak

Margareta Mušnjak ima 19 godina i završila je privatnu školu za komercijalista. Njezin najveći san je postati profesionalna fotografkinja i otvoriti vlastiti fotografski studio, a privlači je i poziv u policiji, gdje bi mogla pomagati ljudima.

Jedanaest godina trenirala je kickboxing te ostvarila zapažene rezultate, a sport ju je naučio disciplini, odgovornosti i ustrajnosti. Govori engleski, njemački i francuski jezik te želi nastaviti usavršavati svoje znanje.

Prijatelji je opisuju kao vedru, iskrenu i empatičnu osobu koja uvijek pronalazi vremena za pomoći drugima.

Njezin moto glasi: „Ostani svoja, vjeruj u sebe i nikada ne odustaj.“ Na izboru želi steći nova iskustva, upoznati inspirativne ljude i pokazati da je ljepota puno više od vanjskog izgleda.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta

Dalia Friščić

Dalia Friščić ima 17 godina podrijetlom je iz Donjeg Vidovca u Međimurju, a trenutno živi u Beču gdje pohađa sportsku gimnaziju i uspješno usklađuje obrazovanje s profesionalnom atletskom karijerom. Državna je prvakinja u atletici, a iza nje stoje godine predanog rada, discipline i odricanja. Zahvaljujući sportu putovala je diljem Europe, upoznala različite kulture i stekla prijatelje iz cijelog svijeta. Uz atletiku okušala se i u modelingu, a jednog dana želi surađivati s vodećim svjetskim sportskim brendovima. Govori engleski i njemački, a uči francuski jezik.

Sudjelovala je u humanitarnim akcijama Crvenog križa u Beču, a prijatelji je opisuju kao upornu, discipliniranu i pozitivnu osobu. Nakon ozljeda i teških trenutaka vratila se jača nego ikad te ostvarila najveće sportske uspjehe.

Njezin moto je: „Ako vjeruješ u svoje snove i ciljeve, oni će postati stvarnost.“ Sudjelovanjem na izboru želi s ponosom predstavljati Međimurje te inspirirati mlade da vjeruju u sebe, budu ustrajni i nikada ne odustaju.

Foto: Direkcija Miss Hrvatske za Miss Svijeta