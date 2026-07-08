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Arbeloa preuzeo novi klub: Nakon Real Madrida, dolazi u Premier ligu

Arbeloa preuzeo novi klub: Nakon Real Madrida, dolazi u Premier ligu
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Foto: pressinphoto/Sipa USA/Profimedia

Arbeloa je u siječnju ove godine zamijenio Xabija Alonsa na klupi Real Madrida

8.7.2026.
3:16
Sportski.net
pressinphoto/Sipa USA/Profimedia
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Fulham je službeno predstavio novog trenera. Bit će to prošlosezonski trener Real Madrida, Alvaro Arbeloa. Klub iz Zapadnog Londona je potvrdio da je 43-godišnji Španjolac potpisao ugovor na tri godine. 

Arbeloa je u siječnju ove godine zamijenio Xabija Alonsa na klupi Real Madrida. Na početku je uspio usmjeriti nemirno brod, ali pred kraj sezone je svlačionica Reala bila u kaosu i madridski klub iza sebe je ostavio jednu od lošijih sezona u posljednje vrijeme. 

Fulham će biti treći posao kao samostalni trener nakon što je prije Real Madrida vodio i drugu momčad RM Castillu. "Velika mi je čast započeti ovu novu fazu u Fulham FC-u, najstarijem londonskom klubu. Osjećam veliku odgovornost i duboko sam zahvalan gospodinu Khanu i Tonyju Khanu na povjerenju koje su mi ukazali angažmanom u Fulhamu, klubu koji se natječe u Premier ligi.

 

 

Zaista se veselim doživjeti atmosferu na Craven Cottageu s navijačima Fulhama i idućeg tjedna započeti pripreme s igračima. Siguran sam da nas čeka nevjerojatno zajedničko putovanje. Naprijed Fulham!”, rekao je Arbeloa za novi klub.

Fulham je našao novog trenera nakon što je Marco Silva nakon pet godina napustio Craven Cottage i otišao u Benficu iz koje je otišao Jose Mourinho u Real Madrid i tako je završen trokut Real-Benfica-Fulham, Arbeloa-Mourinho-Silva.

Zanimljivo, prva natjecateljska utakmica na klupi Fulhama za Alvara Arbelou bit će protiv Chelseaja kojeg vodi Xabi Alonso kojeg je Arbeloa zamijenio u Realu.

FulhamAlvaro ArbeloaReal Madrid
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