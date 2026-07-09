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Dinamovu zvijezdu želi klub iz Serie A: Pred klubom je velika odluka

Dinamovu zvijezdu želi klub iz Serie A: Pred klubom je velika odluka
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebački klub puno radi izvan terena

9.7.2026.
19:23
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Dinamo Zagreb priprema se za početak nove sezone. Prva službena utakmica bit će 21. srpnja protiv Thuna u Švicarskoj u sklopu drugog pretkola Lige prvaka

Zagrebački klub puno radi izvan terena. Iako neće biti puno promjena u kadru u odnosu na prošlu sezonu, neki igrači Dinama su itekako traženi. Jedan od njih je veznjak Luka Stojković koji je briljirao prošle sezone u momčadi Marija Kovačevića. Talijanski insajder Luca Cilli objavio je kako je za Dinamova dragulja zainteresirana Bologna.

Prema njegovim informacijama, talijanski prvoligaš želi dovesti veznjaka Amondaraina iz argentinskog Estudiantesa za devet milijuna eura, a raspituju se i za Luku Stojkovića. Stojković prema Transfermarktu vrijedi sedam milijuna eura, ali jasno je da ga Dinamo cijeni puno više. 

 

 

Stojković je u Dinamo stigao iz Lokomotive prije tri godine za milijun i pol eura. Ugovor s Dinamom ga veže do ljeta 2028. godine što znači da Dinamo mora donijeti odluku jer cijena će mu itekako pasti sljedećeg ljeta prije ulaska u posljednju godinu ugovora.

DinamoLuka StojkovićBologna
komentara
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