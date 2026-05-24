Pijani maturanti pretukli gluhonijemog Sašu dok je skupljao boce: 'Šutirali su ga u glavu'

Sramotan incident obilježio je ovogodišnju norijadu u Osijeku. Dok je većina mladih slavila završetak srednje škole, nekoliko njih je divljački napalo i ozlijedilo gluhonijemog Sašu (42).

Cijeli slučaj izašao je u javnost nakon što je Sašina sestra, Magdalena Tabučija, u Facebook grupi "Izgubljeno nađeno Osijek" objavila očajnički apel.

"Jučer na norijadi brat mi je pretučen, završio je u bolnici, a netko mu je ukrao bicikl. Ako netko prepozna, molim vas javite. Hvala", stoji u objavi.

'Šutali su ga nogama u glavu'

Sašina sestra za portal SiB.hr otkrila je potresne detalje napada koji je zgrozio Osječane.

"Moj brat Saša ima 42 godine i kako godinama skuplja boce, otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, umjesto zarade, dobio je batine. Kako smo čuli, njih nekoliko ga je šutiralo nogama u glavu", ispričala je ogorčena sestra.

Na mjesto događaja ubrzo je došla policija, kao i Hitna pomoć koja je ozlijeđenog prevezla u bolnicu. Dijagnosticirano mu je nagnječenje glave, a oko ponoći je pušten na kućnu njegu.

"Tražili su me otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako netko može izmlatiti gluhu i nijemu osobu, bez obzira na to što je moj brat stariji od njih. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu“, u nevjerici je ispričala Magdalena.

Napadači uhićeni

Policija je uhvatila Sašine napadače zbog ranije dojave o krađi u samoj blizini događaja.

"Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su nepovoljno stanje javnog reda i mira. Naime, jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju se naknadno utvrdilo da se radi o 42-godišnjem Osječaninu", priopćili su iz PU osječko-baranjske.

Dodaju da su policajci prekinuli tučnjavu i uhitili napadače.

“Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhićeni i dovedeni u službene prostorije, gdje je utvrđeno da su bili pod utjecajem alkohola. Alkotest maloljetnika obavljen je u nazočnosti roditelja. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja”, stoji u odgovoru osječke policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja mladićima su uručeni optužni prijedlozi zbog remećenja javnog reda i mira, a potom su pušteni na slobodu.

Traži se Sašin bicikl

Obitelj moli sve građane Osijeka za pomoć u pronalasku Sašinog ukradenog bicikla.

"Bicikl mu je omiljeno i jedino prijevozno sredstvo. Trenutačno je kod kuće, prema preporuci liječnika mora mirovati, no čim se oporavi, sigurno bi htio ponovo sjesti na svoj bicikl. Stoga molimo ljude da, ako nešto vide i znaju, jave meni na društvene mreže ili u Facebook grupu", apelira Sašina sestra Magdalena.