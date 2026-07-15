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Tuča im je u nekoliko minuta zabijelila ceste, promet stao: 'Izgledalo je kao usred zime'

Tuča im je u nekoliko minuta zabijelila ceste, promet stao: 'Izgledalo je kao usred zime'
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Foto: Screenshot 'X'/manu_oberhuber

Na terenu je bilo 15 vatrogasnih postrojbi, koje su intervenirale na približno 25 lokacija

15.7.2026.
11:34
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/manu_oberhuber
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Snažno nevrijeme zahvatilo je u utorak dijelove Austrije, gdje su tuča, obilna kiša i olujni udari vjetra prouzročili probleme u prometu te brojne intervencije vatrogasaca.

Za pojedine dijelove zemlje proglašen je najviši, ljubičasti stupanj upozorenja. Najteža situacija očekivala se u Štajerskoj zbog mogućnosti vrlo krupne tuče, bujičnih kiša i poplava. Crveno upozorenje vrijedilo je i za Salzburg, Korušku, dijelove Donje i Gornje Austrije te Istočni Tirol.

Tuča u nekoliko minuta prekrila ceste

Kako prenosi Heute, nevrijeme je pogodilo Wollersdorf, gdje su velike količine tuče u kratkom vremenu zabijelile prometnice.

"Jaka tuča sve je prekrila. Izgledalo je kao usred zime", ispričala je jedna stanovnica.

U istom je mjestu stradala i trgovina u koju je kroz krov prodrla voda te poplavila unutrašnjost.

Problemi su zabilježeni i na autocesti A2 kod Kottingbrunna, gdje su obilna kiša, tuča i snažan vjetar gotovo potpuno zaustavili promet.

"Odjednom su nas pogodile goleme količine vode, tuča i olujni vjetar. Promet je mjestimice potpuno stao", rekao je zamjenik gradonačelnika Wiener Neustadta Rainer Spenger.

Na terenu 15 vatrogasnih postrojbi

Nevrijeme je posebno pogodilo okrug Wiener Neustadt. Poplavljene su ceste i podrumi, a srušena stabla dodatno su otežavala promet.

Na terenu je bilo 15 vatrogasnih postrojbi, koje su intervenirale na približno 25 lokacija. Najviše posla bilo je u općinama Sollenau i Eggendorf, gdje su ispumpavali vodu i uklanjali stabla.

Poplavljeni su i pojedini dijelovi autoceste A2, dok su na području Hohe Wanda vatrogasci intervenirali zbog odrona zemlje.

Hitne službe nastavile su pratiti situaciju jer se u idućim satima očekivala nova grmljavinska nevremena, obilna kiša, tuča i olujni udari vjetra. Vozači su pozvani na pojačan oprez.

TučaAustrijaNevrijemeCrveno Upozorenje
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