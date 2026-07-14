Oluja s tučom protutnjala Slovenijom, poplavljene ceste: Meteoalarm upaljen i u Hrvatskoj

Oluja s obilnom kišom, a ponegdje i tučom koja je stigla iz Austrije pogodila je poslijepodne dijelove Slovenije i uzrokovala poplave.

Tuča, sudeći po fotografijama veličine oraha, padala je na području Slovenj Gradeca i Mežiške doline. Jaka kiša poplavila je nekoliko cesta u Čečovju, prenosi 24Ur.com.

Slovenska uprava civilne zaštite i spašavanja objavila je oko 16.30 kako je potok u naselju Vrata u općini Dravograd poplavio cestu, a postojao je strah da će voda prodrijeti u obližnju zgradu. "Vatrogasci Vatrogasne postrojbe Dravograd postavili su barijere ispred zgrade i uklonili srušeno stablo iz potoka kako bi oslobodili korito", navode u objavi.

Službe imaju pune ruke posla

Olujni sustavu kretali su se iz Bavarske preko Austrije i stigli do Slovenije malo prije 16 sati. Oluja se prvo zahvatila sjeverozapad zemlje uz granicu s Austrijom, no onda je jačala i premještala se prema istoku i jugoistoku.

Vlada je građanima savjetovala da ostanu u zatvorenom i prate vremenska upozorenja. Prometno-informativni centar upozorio je vozače na grmljavinsko nevrijeme i jače oluje: "Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Upozoravamo vozače da je zaustavljanje vozila ispod nadvožnjaka i u tunelima opasno i zabranjeno".

U međuvremenu, na meteorološkoj postaji Mežica između 16:10 i 17:20 sati izmjereno je 47 milimetara oborina, prema podacima Slovenske agencije za okoliš (Arso).

Prema podacima Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje, oluja je do 18:25 sati uzrokovala više problema na sjeveroistoku zemlje, posebno u Pomurju. Tri dojave zabilježene su na području Cankove i Pucončeva, dvije na području Tišine i Rogašovčeva, a po jedna prijava na području Moravskih Toplica, Murske Sobote i Gornje Radgone. U Pomurju je zabilježeno ukupno 13 prijava, a aktivirano je 13 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

DHMZ upalio meteoalarme

Očekuje se da će se oluja premjestiti prema Savinskoj i Podravskoj regiji, a nešto jače nevrijeme stiže i u Prekmurje.

Pljuskovi i grmljavina mogući su popodne i navečer i u Hrvatskoj, osobito u središnjim predjelima. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je narančasto upozorenje za zagrebačku regiju zbog opasnosti od izraženih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra te tuče, a na sjeveru regije i mogućeg nevremena.

Moguće su i bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.

Za Osječku regiju na snazi je žuto upozorenje.