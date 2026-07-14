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Olujni sustav stiže u susjedstvo, alarmi upaljeni i u Hrvatskoj: 'Moguća je tuča'

Olujni sustav stiže u susjedstvo, alarmi upaljeni i u Hrvatskoj: 'Moguća je tuča'
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Foto: Ilustracija: Matko Begovic/PIXSELL

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u svojoj prognozi je izvijestio da su poslijepodne i navečer u utorak mogući pljuskovi s grmljavinom te kiša

14.7.2026.
15:37
Erik Sečić
Ilustracija: Matko Begovic/PIXSELL
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Olujni sustav koji se preko noći formirao nad sjeveroistokom Francuske počeo se malo prije podneva u utorak kretati preko Njemačke i Austrije, a poslijepodne će sa sjevera stići do Slovenije, javlja portal 24ur.com

Agencija za zaštitu okoliša (ARSO) za cijelu je zemlju izdala narančasto upozorenje zbog mogućih jačih oluja. Poslijepodne i navečer prijeti opasnost od tuče, jačih udara vjetra i pljuskova. Mogućnost jakih oluja još će biti veća u srijedu. 

Moguća krupnija tuča

Portal Neurje.si izvijestio je da će današnje grmljavinsko nevrijeme biti izrazito lokalizirano, odnosno da će pojasevi snažnijih oluja zahvatiti sjever, sjeveroistok i istok Slovenije, dok će veći dio juga zemlje ostati potpuno suh. Isto tako, lokalno je moguća i pojava krupnije tuče.

Tijekom tjedna postupno će jačati vrućina, ali toplinski val neće biti izražen kao onaj krajem lipnja. Međutim, između subote i nedjelje, preko Slovenije će pak prijeći hladna fronta. 

"Kako sada izgleda, sljedećeg tjedna, nakon 19. srpnja, vjerojatno ćemo barem tjedan dana biti bez vrućina“, ocijenio je u ponedjeljak meteorolog Brane Gregorčič.

Alarmi u Hrvatskoj 

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u svojoj prognozi je izvijestio da su poslijepodne i navečer u utorak mogući pljuskovi s grmljavinom te kiša. Osobito to vrijedi za središnje predjele Hrvatske, gdje pljuskovi lokalno mogu biti i izraženiji. Najviša temperatura zraka iznosit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja. 

Olujni sustav stiže u susjedstvo, alarmi upaljeni i u Hrvatskoj: 'Moguća je tuča'
Foto: DHMZ

Isto tako, za dijelove Hrvatske upaljena su upozorenja. Za zagrebačku regiju na snazi je narančasti alarm, koji označava opasno vrijeme. "Lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, moguća je i pojava tuče. Na sjeveru regije moguće nevrijeme", poručili su iz DHMZ-a. Dodaju kako je vjerojatno grmljavine veća od 70 posto, a najjači udari vjetra mogli bi prebaciti brzinu od 55 km/h. 

Za sam istok Hrvatske, odnosno osječku regiju, vrijedi žuto upozorenje (potencijalno opasno vrijeme): "Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, uz prolazno jak vjetar. Najjači udari vjetra veći od 55 km/h, vjerojatnost grmljavine veća od 60 posto". 

SlovenijaHrvatskaVremenska PrognozaOlujaVrijeme
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