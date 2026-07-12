Predah od nevremena bit će kratak: Stižu velike vrućine, paklene će biti i noći

Nakon nestabilne i promjenjive subote, pred nama je zbog postupnog jačanja anticiklone ipak stabilnija i sunčanija nedjelja, a od idućeg tjedna i sve toplije.

NEDJELJA

Ujutro i dalje promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito na srednjem i južnom Jadranu gdje će biti i prolazno jakog vjetra. Prijepodne zatim postupno smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu slab, a na moru bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 19 u unutrašnjosti te oko 22 na Jadranu.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sva češća sunčana razdoblja, uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, a bit će i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 stupnjeva.

Slična temperatura očekuje se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Bit će pretežno sunčano, a tek mala vjerojatnost za poneki kraći pljusak postoji oko slavonskog gorja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

U Dalmaciji pretežno sunčano, no uz umjeren razvoj oblaka može doći do izoliranog pljuska, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni koji prema otvorenom moru može biti i jak. Temperatura oko 31, 32.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok uz lokalno više oblaka pokojeg pljuska može biti u unutrašnjosti Istre i u gorju. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uz obalu i na otocima oko 30, 31, a u gorju između 25 i 27 stupnjeva..

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti, početak tjedna sunčaniji i topliji, a od utorka poslijepodne uz porast naoblake sa zapada mogući su pljuskovi kojih pogotovo može biti u srijedu u središnjim i gorskim predjelima. Mogućnost za pljuskove postoji i prema vikendu, ali važno je napomenuti da će ipak prevladavati sunčano i vruće pa i vrlo vruće. Dnevne temperature se tijekom tjedan neće značajno mijenjati, a noćne su u blagom porastu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca, a tek rijetko je moguć pokoji kraći popodnevni pljusak. Umjerena bura okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura ovdje u porastu pa će noći biti vrlo tople, a dani vrlo vrući. Ako planirate boravak na otvorenom, imajte na umu da je i UV indeks vrlo visok.