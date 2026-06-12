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Tri požara u jednom danu duž magistrale, vatrogasci: 'Je li slučajnost?'

Tri požara u jednom danu duž magistrale, vatrogasci: 'Je li slučajnost?'
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Foto: Facebook/JVP Dubrovački vatrogasci

Kako su izvijestili dubrovački vatrogasci, dva požara planula su na području Majkova, na predjelu Ratac, i to s obje strane prometnice, dok je treći zabilježen u Gornjem Brgatu

12.6.2026.
13:12
Andrea Vlašić
Facebook/JVP Dubrovački vatrogasci
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Tri požara izbila su tijekom jučerašnjeg dana uz Jadransku magistralu na području Dubrovačko-neretvanske županije, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spriječeno je njihovo širenje i veća materijalna šteta.

Kako su izvijestili dubrovački vatrogasci, dva požara planula su na području Majkova, na predjelu Ratac, i to s obje strane prometnice, dok je treći zabilježen u Gornjem Brgatu.

Na požarištu u Ratcu intervenirali su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, Javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje te dobrovoljna vatrogasna društva Slano i Majkovi.

U gašenju požara u Gornjem Brgatu sudjelovali su pripadnici JVP-a Dubrovački vatrogasci te članovi DVD-a Rijeka dubrovačka i DVD-a Župa dubrovačka.

Vatrogasci ističu kako je upravo dobra koordinacija svih službi omogućila brzo stavljanje požara pod kontrolu i spriječila moguće ozbiljnije posljedice. Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate.

U objavi na društvenim mrežama postavili su i pitanje koje se nameće nakon jučerašnjih intervencija: "Je li slučajnost da u istom danu izbiju tri požara tik uz cestu?", te pozvali građane na odgovorno ponašanje i brigu o prirodi.

PožarJavna Vatrogasna PostrojbaDubrovnikJadranska Magistrala
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