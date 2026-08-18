Jamal Musiala se ponovno srušio na terenu

Nogometni svijet ponovno je u šoku. Mladi dragulj Bayerna i njemačke reprezentacije, Jamal Musiala (23), srušio se na travnjak drugi put u samo tri dana, izazvavši golemu zabrinutost u klubu i među navijačima. Incident se dogodio tijekom prijateljske utakmice protiv Heidenheima, a jezive scene podsjetile su na subotnji kolaps protiv RB Leipziga.

Dramatične minute u Heidenheimu

Igrala se 67. minuta utakmice kada je Musiala, koji je u igru ušao samo šest minuta ranije, iznenada počeo teturati i pao na travnjak bez ikakvog kontakta s protivničkim igračem. Njegovi suigrači, među kojima su prvi reagirali Jonathan Tah i Harry Kane, odmah su mu pritrčali u pomoć, nježno ga polegnuvši na tlo dok je djelovao ošamućeno. Liječnička služba Bayerna i dežurni liječnik hitno su utrčali na teren, a igrači obje momčadi instinktivno su formirali živi zid oko nesretnog veznjaka kako bi ga zaštitili od pogleda.

Foto: Eibner-Pressefoto, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

S tribina se prolomilo skandiranje "Jamal Musiala", kao znak podrške mladom igraču. Nakon nekoliko napetih minuta, Musiala je uspio samostalno ustati, no vidno uzdrman napustio je travnjak u pratnji dvojice članova medicinskog tima te je odmah ispraćen u svlačionicu.

Ponavljanje scenarija i potraga za uzrokom

Ovaj događaj je tim više alarmantan jer se dogodio samo tri dana nakon što se Musiala srušio u završnici utakmice protiv RB Leipziga. Tada se incident pripisivao vrućini i dehidraciji, s obzirom na to da je temperatura u Münchenu prelazila 30 stupnjeva Celzijevih. Musiala se žalio na vrtoglavicu, a prvi liječnički pregledi nisu pokazali nikakve abnormalnosti.

Međutim, ponovljeni kolaps u kratkom roku odbacuje olako donesene zaključke i upućuje na to da bi problem mogao biti ozbiljnije prirode.