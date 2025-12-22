FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO I KOD NAS /

NBA i FIBA ubrzavaju proces osnivanja zajedničke lige na tlu Europe

NBA i FIBA ubrzavaju proces osnivanja zajedničke lige na tlu Europe
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

'Format lige poštuje principe europskog sportskog modela nudeći svakom ambicioznom klubu na kontinentu pošten put do vrha'

22.12.2025.
18:27
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sjevernoamerička Nacionalna košarkaška udruga (NBA) i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) u ponedjeljak su u zajedničkom priopćenju objavile da će u siječnju nastaviti s akcijom pokretanja zajedničke lige na europskom tlu uključujući potencijalne momčadi i vlasničke grupe u proces pridruživanja tom projektu. 

Osim momčadi koje će imati svoje zajamčeno mjesto u tom natjecanju, nova liga će ponuditi i mjesta na godišnjoj razini za klubove koji će se za njih moći izboriti kroz igranje u Fibinoj Ligi prvaka ili kroz kvalifikacijski turnir na kraju sezone. Liga će imati usklađen kalendar natjecanja s ostalim nacionalnim ligama u Europi, kao i s reprezentativnim natjecanjima pa će igrači koji će u njoj sudjelovati moći nastupati i za svoje nacionalne vrste, stoji u priopćenju.

"Format lige poštuje principe europskog sportskog modela nudeći svakom ambicioznom klubu na kontinentu pošten put do vrha. Projekt je začet na način da domino-efektom unaprijedi samoodrživost euroskog košarkaškog eko-sustava koji uključuje igrače, klubove, lige i nacionalne saveze, od čega će veliku korist imati košarkaški zaljubljenici širom Europe“, izjavio je u priopćenju glavni tajnik FIBA-e Andreas Zagklis.

"Naši razgovori s raznim dionicima u Europi učvrstili su naše uvjerenje da postoji ogromna prilika oko stvaranja nove lige na kontinentu. Zajedno s FIBA-om, radujemo se angažiranju potencijalnih klubova i vlasničkih skupina koje dijele našu viziju košarkaškog potencijala u Europi", rekao je povjerenik NBA lige Adam Silver.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolje izjave nakon mečeva na FNC 26 u Podgorici

NbaFiba
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USKORO I KOD NAS /
NBA i FIBA ubrzavaju proces osnivanja zajedničke lige na tlu Europe