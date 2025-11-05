Matković oduševio NBA! Komentatori vrištali na njegova spektakularna zakucavanja
Karlo Matković odigrao utakmicu sezone u NBA ligi
Karlo Matković odigrao je najbolju NBA utakmicu sezone za svoje New Orleans Pelicanse u domaćoj pobjedi noćas po našem vremenu nad Charlotte Hornetsima 116-112.
New Orleans prekinuli su niz od šest poraza i stigli do prve pobjede ove sezone, a hrvatski košarkaš briljirao je u toj utakmici. Za 15 minuta na parketu ostvario je najbolje brojke sezone.
Postigao je 13 poena (šut iz igre 6/7, slobodna bacanja 1/4), uhvatio šest skokova i upisao dvije asistencije.
Njegova snažna zakucavanja oduševila su komentatore, koji su posebno isticali njegovu energiju i doprinos momčadi. Da budemo točniji, komentatori su vrištali kad je Matković zakucavao. Izgledalo je to spektakularno...
OVDJE pogledajte monstruozno zakucavanje Karla Matkovića koje je oduševilo komentatore.
Prije ove utakmice odigrao je Karlo Matković četiri susreta s ukupno 17 minuta i ubacio tek šest poena (dva protiv Denvera i četiri protiv Oklahome). Prošle sezone, svoje prve u NBA ligi, ostvarivao je prosjeke od 7.7 poena i 5 skokova u 18.8 minuta po susretu, nakon što je 2022. godine izabran kao 52. pick na draftu.
Najbolji u redovima Pelicansa bili su Trey Murphy III s 21 poenom i Jose Alvarado s 18 poena i šest skokova, dok su kod Hornetsa najefikasniji bili Kon Knueppel s 20 poena i 12 skokova i Miles Bridges sa 22 poena. ESPN prenosi pisanja AP-a Zion Williamson, najbolji igrač New Orleans Pelicansa, neće igrati utakmice najmanje tjedan dana zbog istegnuća tetive lijevog koljena.
Za spomenuti i kako je u utakmici Jose Alvarado pogodio tricu 16 sekundi prije kraja i New Orleans Pelicansi su pobijedili.
Rezultati:
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 128-100
Atlanta Hawks - Orlando Magic 127-112
Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 113-111
New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 116-112
(Karlo Matković je odigrao 15:04 minute za Pelicanse, zabio je 13 koševa i upisao šest skokova, dvije asistencije i jednu blokadu)
Golden State Warriors - Phoenix Suns 118-107
Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thinder 107-126
(Ivica Zubac je odigrao 25:37 minuta za Clipperse, zabio je sedam koševa i upisao sedam skokova, dvije asistencije i dvije ukradene lopte)
ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Philadelphia 76ers 5 2.714 --
2. New York Knicks 4 3.571 1
3. Toronto Raptors 4 4.500 1 1/2
4. Boston Celtics 3 5.375 2 1/2
5. Brooklyn Nets 0 7.000 5
CENTRALNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Chicago Bulls 6 1.857 --
2. Detroit Pistons 5 2.714 1
3. Milwaukee Bucks 5 3.625 1 1/2
4. Cleveland Cavaliers 4 3.571 2
5. Indiana Pacers 1 6.143 5
JUGOISTOČNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Miami Heat 4 3.571 --
2. Atlanta Hawks 4 4.500 0 1/2
3. Orlando Magic 3 5.375 1 1/2
3. Charlotte Hornets 3 5.375 1 1/2
5. Washington Wizards 1 6.143 3
ZAPADNA KONFERENCIJA
PACIFIČKA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Los Angeles Lakers 6 2.750 --
2. Golden State Warriors 5 3.625 1
3. Los Angeles Clippers 3 3.500 2
4. Phoenix Suns 3 5.375 3
5. Sacramento Kings 2 5.286 3 1/2
JUGOZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. San Antonio Spurs 5 1.833 --
2. Houston Rockets 4 2.667 1
3. Memphis Grizzlies 3 5.375 3
4. Dallas Mavericks 2 5.286 3 1/2
5. New Orleans Pelicans 1 6.143 4 1/2
SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA
W L PCT GB
1. Oklahoma City Thunder 7 0 1.000 --
2. Denver Nuggets 4 2.667 2 1/2
3. Minnesota Timberwolves 4 3.571 3
3. Portland Trail Blazers 4 3.571 3
5. Utah Jazz 3 4.429 4
