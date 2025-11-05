Matković oduševio NBA! Komentatori vrištali na njegova spektakularna zakucavanja

Karlo Matković odigrao je najbolju NBA utakmicu sezone za svoje New Orleans Pelicanse u domaćoj pobjedi noćas po našem vremenu nad Charlotte Hornetsima 116-112.

New Orleans prekinuli su niz od šest poraza i stigli do prve pobjede ove sezone, a hrvatski košarkaš briljirao je u toj utakmici. Za 15 minuta na parketu ostvario je najbolje brojke sezone.

Postigao je 13 poena (šut iz igre 6/7, slobodna bacanja 1/4), uhvatio šest skokova i upisao dvije asistencije.

Njegova snažna zakucavanja oduševila su komentatore, koji su posebno isticali njegovu energiju i doprinos momčadi. Da budemo točniji, komentatori su vrištali kad je Matković zakucavao. Izgledalo je to spektakularno...

Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

OVDJE pogledajte monstruozno zakucavanje Karla Matkovića koje je oduševilo komentatore.

Prije ove utakmice odigrao je Karlo Matković četiri susreta s ukupno 17 minuta i ubacio tek šest poena (dva protiv Denvera i četiri protiv Oklahome). Prošle sezone, svoje prve u NBA ligi, ostvarivao je prosjeke od 7.7 poena i 5 skokova u 18.8 minuta po susretu, nakon što je 2022. godine izabran kao 52. pick na draftu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najbolji u redovima Pelicansa bili su Trey Murphy III s 21 poenom i Jose Alvarado s 18 poena i šest skokova, dok su kod Hornetsa najefikasniji bili Kon Knueppel s 20 poena i 12 skokova i Miles Bridges sa 22 poena. ESPN prenosi pisanja AP-a Zion Williamson, najbolji igrač New Orleans Pelicansa, neće igrati utakmice najmanje tjedan dana zbog istegnuća tetive lijevog koljena.

Za spomenuti i kako je u utakmici Jose Alvarado pogodio tricu 16 sekundi prije kraja i New Orleans Pelicansi su pobijedili.

POGLEDAJTE VIDEO: Veljko Mršić prekinuo šutnju u Maksanovom korneru: 'Dino nije mogao riješiti najveći problem, a ja nikad više ne bi vodio momčad u hotel s pet zvjezdica'

Rezultati:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 128-100

Atlanta Hawks - Orlando Magic 127-112

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 113-111

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 116-112

(Karlo Matković je odigrao 15:04 minute za Pelicanse, zabio je 13 koševa i upisao šest skokova, dvije asistencije i jednu blokadu)

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118-107

Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thinder 107-126

(Ivica Zubac je odigrao 25:37 minuta za Clipperse, zabio je sedam koševa i upisao sedam skokova, dvije asistencije i dvije ukradene lopte)

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANTSKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Philadelphia 76ers 5 2.714 --

2. New York Knicks 4 3.571 1

3. Toronto Raptors 4 4.500 1 1/2

4. Boston Celtics 3 5.375 2 1/2

5. Brooklyn Nets 0 7.000 5

CENTRALNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Chicago Bulls 6 1.857 --

2. Detroit Pistons 5 2.714 1

3. Milwaukee Bucks 5 3.625 1 1/2

4. Cleveland Cavaliers 4 3.571 2

5. Indiana Pacers 1 6.143 5

JUGOISTOČNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Miami Heat 4 3.571 --

2. Atlanta Hawks 4 4.500 0 1/2

3. Orlando Magic 3 5.375 1 1/2

3. Charlotte Hornets 3 5.375 1 1/2

5. Washington Wizards 1 6.143 3

ZAPADNA KONFERENCIJA

PACIFIČKA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Los Angeles Lakers 6 2.750 --

2. Golden State Warriors 5 3.625 1

3. Los Angeles Clippers 3 3.500 2

4. Phoenix Suns 3 5.375 3

5. Sacramento Kings 2 5.286 3 1/2

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. San Antonio Spurs 5 1.833 --

2. Houston Rockets 4 2.667 1

3. Memphis Grizzlies 3 5.375 3

4. Dallas Mavericks 2 5.286 3 1/2

5. New Orleans Pelicans 1 6.143 4 1/2

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

1. Oklahoma City Thunder 7 0 1.000 --

2. Denver Nuggets 4 2.667 2 1/2

3. Minnesota Timberwolves 4 3.571 3

3. Portland Trail Blazers 4 3.571 3

5. Utah Jazz 3 4.429 4

