Influencerica Meri Goldašić potvrdila da se razvodi: 'Odluka nije donesena naglo'

Već mjesecima u javnosti kruže glasine o bračnim problemima jedne od najpoznatijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, i njezina supruga Jurice. Par se o navodima nije oglašavao, što je dodatno pojačalo interes pratitelja, ali i otvorilo prostor za razna nagađanja.

Sada je Meri za Story potvrdila kako su glasine istinite te da je njihovom braku došao kraj. Istaknula je da je odluka donesena nakon duljeg razdoblja razmišljanja i razgovora.

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Odluka nije donesena naglo

''Da, došlo je. Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru'', rekla je Meri za Story.

Par je godinama bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija. Meri iz prvog braka ima sina Aleksandra.

