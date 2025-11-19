FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRAH BRAKA /

Influencerica Meri Goldašić potvrdila da se razvodi: 'Odluka nije donesena naglo'

Influencerica Meri Goldašić potvrdila da se razvodi: 'Odluka nije donesena naglo'
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Par je godinama bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija. Meri iz prvog braka ima sina Aleksandra

19.11.2025.
10:31
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Već mjesecima u javnosti kruže glasine o bračnim problemima jedne od najpoznatijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, i njezina supruga Jurice. Par se o navodima nije oglašavao, što je dodatno pojačalo interes pratitelja, ali i otvorilo prostor za razna nagađanja.

Sada je Meri za Story potvrdila kako su glasine istinite te da je njihovom braku došao kraj. Istaknula je da je odluka donesena nakon duljeg razdoblja razmišljanja i razgovora. 

Influencerica Meri Goldašić potvrdila da se razvodi: 'Odluka nije donesena naglo'
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Odluka nije donesena naglo 

''Da, došlo je. Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru'', rekla je Meri za Story. 

Par je godinama bio jedan od najpraćenijih na društvenim mrežama, a zajedno imaju sina Rija. Meri iz prvog braka ima sina Aleksandra. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

Meri GoldašićRazvod
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRAH BRAKA /
Influencerica Meri Goldašić potvrdila da se razvodi: 'Odluka nije donesena naglo'