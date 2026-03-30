FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UTAKMICA JE PREKINUTA

Strava u Zagorju: Golman prevezen u bolnicu helikopterom

Strava u Zagorju: Golman prevezen u bolnicu helikopterom
Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prekinuta utakmica nije dovršena, te će prema dogovoru klubova bit će nastavljena od trenutka prekida drugi dan

30.3.2026.
11:02
Sportski.net
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Niže lige, često zvane "seoski nogomet" često znaju biti prepune zanimljivih situacija, ali jedna iz Zagorja bila je onog tipa kakav se ne želi vidjeti.

U derbiju začelja 1. ŽNL Krapinsko-zagorske županije u 16. kolu sastali su se NK Straža iz Huma na Sulti i Zagorec iz Velikog Trgovišća. Utakmica je bolje krenula po domaćine koji su u 12. minuti već imali 2-0. No, ubrzo je uslijedio trenutak koji će obilježiti susret. Bila je to ozljeda golmana Zagorca Antonija Hržine koji se u jednom trenutku sudario s igračem Straže Ivanom Benkom.

Nakon liječničke intervencije Hržina je rekao da može nastaviti s igrom, no par minuta kasnije se srušio, pa je nastala panika na igralištu. Brzo je stigla hitna pomoć, a onda je odlučeno da se pozove i helikopter, koji je ozlijeđenog Hržinu preveo u Zagreb, prenosi Zagorje.com. Isti portal navodi kako je u pitanju potres mozga. 

Prekinuta utakmica nije dovršena, te će prema dogovoru klubova bit će nastavljena od trenutka prekida drugi dan.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike