Strava u Zagorju: Golman prevezen u bolnicu helikopterom
Prekinuta utakmica nije dovršena, te će prema dogovoru klubova bit će nastavljena od trenutka prekida drugi dan
Niže lige, često zvane "seoski nogomet" često znaju biti prepune zanimljivih situacija, ali jedna iz Zagorja bila je onog tipa kakav se ne želi vidjeti.
U derbiju začelja 1. ŽNL Krapinsko-zagorske županije u 16. kolu sastali su se NK Straža iz Huma na Sulti i Zagorec iz Velikog Trgovišća. Utakmica je bolje krenula po domaćine koji su u 12. minuti već imali 2-0. No, ubrzo je uslijedio trenutak koji će obilježiti susret. Bila je to ozljeda golmana Zagorca Antonija Hržine koji se u jednom trenutku sudario s igračem Straže Ivanom Benkom.
Nakon liječničke intervencije Hržina je rekao da može nastaviti s igrom, no par minuta kasnije se srušio, pa je nastala panika na igralištu. Brzo je stigla hitna pomoć, a onda je odlučeno da se pozove i helikopter, koji je ozlijeđenog Hržinu preveo u Zagreb, prenosi Zagorje.com. Isti portal navodi kako je u pitanju potres mozga.
Prekinuta utakmica nije dovršena, te će prema dogovoru klubova bit će nastavljena od trenutka prekida drugi dan.
