Strava u Zagorju: Golman prevezen u bolnicu helikopterom

Niže lige, često zvane "seoski nogomet" često znaju biti prepune zanimljivih situacija, ali jedna iz Zagorja bila je onog tipa kakav se ne želi vidjeti.

U derbiju začelja 1. ŽNL Krapinsko-zagorske županije u 16. kolu sastali su se NK Straža iz Huma na Sulti i Zagorec iz Velikog Trgovišća. Utakmica je bolje krenula po domaćine koji su u 12. minuti već imali 2-0. No, ubrzo je uslijedio trenutak koji će obilježiti susret. Bila je to ozljeda golmana Zagorca Antonija Hržine koji se u jednom trenutku sudario s igračem Straže Ivanom Benkom.

Nakon liječničke intervencije Hržina je rekao da može nastaviti s igrom, no par minuta kasnije se srušio, pa je nastala panika na igralištu. Brzo je stigla hitna pomoć, a onda je odlučeno da se pozove i helikopter, koji je ozlijeđenog Hržinu preveo u Zagreb, prenosi Zagorje.com. Isti portal navodi kako je u pitanju potres mozga.

Prekinuta utakmica nije dovršena, te će prema dogovoru klubova bit će nastavljena od trenutka prekida drugi dan.

