Zimske olimpijske igre počinju u Italiji: Evo kada i gdje pratiti veliko otvaranje

Zavjesa se podiže, reflektori su spremni, a svijet večeras gleda prema Italiji. Točno u 20 sati legendarni stadion San Siro u Milanu postat će središte planetarnog sporta i domaćin svečanog otvaranja 25. Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026. Time službeno započinje dvotjedni spektakl vrhunskog sporta, ali i projekt koji od prvog dana izaziva pažnju – i divljenje i rasprave.

Ceremoniju otvaranja režira Marco Balich, jedno od najpoznatijih imena u svijetu velikih sportskih produkcija, a Italija će se predstaviti pričom o zajedništvu, harmoniji i kreativnosti. Igre koje se odvijaju na više lokacija, od urbane vreve Milana do snježnih Dolomita, simbolično će već večeras pokazati koliko su drugačije od svih dosadašnjih.

Središnja tema ceremonije nosi naziv „Armonia“, a organizatori najavljuju spoj globalnog glamura i snažnog talijanskog identiteta. Glavna glazbena zvijezda večeri bit će američka pop diva Mariah Carey, peterostruka dobitnica nagrade Grammy, čiji se nastup najavljuje kao emocionalni vrhunac večeri.

Talijanski dio programa predvode neka od najpoznatijih imena. Na olimpijsku se pozornicu, dvadeset godina nakon Torina, vraća legendarni tenor Andrea Bocelli, a uz njega će nastupiti Laura Pausini, operna diva Cecilia Bartoli, svjetski poznati pijanist Lang Lang te popularni reper Ghali. Glumački dio ceremonije nose Pierfrancesco Favino i Sabrina Impacciatore, poznata široj publici po seriji Bijeli lotos.

U produkciji sudjeluje više od 1.300 izvođača i volontera, dok je za ovu večer izrađeno čak 1.400 originalnih kostima. Sve je podređeno slavljenju talijanske kreativnosti od Leonarda da Vincija do suvremenog dizajna.

Olimpijski plamen, zapaljen 26. studenog prošle godine u drevnoj Olimpiji, nakon puta dugog više od 12.000 kilometara večeras stiže na svoje odredište. Prošao je kroz cijelu Grčku i svih 110 talijanskih provincija, a nosilo ga je oko 10.000 bakljonoša.

Imena posljednjih nositelja plamena i dalje su službena tajna, no talijanski mediji nagađaju da bi tu čast mogle imati legende talijanskog skijanja Alberto Tomba i Deborah Compagnoni.

Ove Igre donose i povijesni presedan: po prvi put bit će upaljena dva olimpijska kotla. Jedan u Milanu, kod slavoluka Arco della Pace, a drugi istodobno u Cortini d’Ampezzo, na trgu Piazza Dibona. Dizajn kotlova inspiriran je radom Leonarda da Vincija, čime se dodatno naglašava povezanost tradicije i inovacije.

Za Hrvatsku će ovo biti deseti nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a ostat će zapisan i kao poseban zbog raspršenosti natjecanja. Hrvatska delegacija broji 14 sportaša, a zastava će se nositi na više lokacija.

Na glavnoj ceremoniji u Milanu hrvatsku zastavu nosit će brzoklizačica Valentina Aščić, uz koju će u mimohodu biti i Katarina Burić. U Cortini d’Ampezzo hrvatsku skupinu predvodit će biatlonac Matija Legović, uz Krešimira Crnkovića i Aniku Kožicu.

Treća lokacija, Predazzo, također će imati hrvatske predstavnike trkače na skijama Tenu Hadžić, Emu Sobol i Marka Skendera. Najjače hrvatske uzdanice, alpski skijaši Zrinka Ljutić i Filip Zubčić, neće sudjelovati u ceremoniji jer se još nalaze u pripremnim bazama.

Iako je svečano otvaranje večeras, neka su natjecanja već u tijeku. Od 4. veljače održavaju se natjecanja u curlingu, ženskom hokeju na ledu, umjetničkom klizanju i skijaškim skokovima.

Igre, koje se promoviraju pod motom harmonije, prate i izazovi od prosvjeda u Milanu do složene logistike zbog velike udaljenosti borilišta. Unatoč svemu, olimpijski duh već se osjeća diljem Italije.

Završna točka Igara zakazana je za 22. veljače, kada će se u veličanstvenoj Areni u Veroni održati ceremonija zatvaranja.

