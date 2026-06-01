Hrvatski košarkaši uvršteni među najbolje u španjolskoj ligi

Hrvatski košarkaški reprezentativci Mario Hezonja i Luka Božić izabrani su u najbolju petorku španjolskog prvenstva nakon što su se istaknuli igrajući za Real Madrid i Granadu, izvijestio je u ponedjeljak organizator natjecanja Liga ACB.

Poslije odigrana 34 kola ligaškog dijela natjecanja u najboljoj petorci su se našli i Jean Montero (Valencia), David DeJulius (UCAM Murcia) te Timothe Luwawu-Cabarrot (Baskonia). Hezonja (31) je i prošle sezone bio u najboljoj postavi lige, u kojoj je tada bio i hrvatski centar Ante Tomić iz Joventuta.

U izboru su sa po 25 posto glasova sudjelovali treneri, kapetani momčadi, mediji i navijači putem interneta.

"Prisutnost Hezonje u svakom susretu koji je odigrao poslužila je kao majstorska lekcija o tome što znači biti veliki igrač. Pažljiv u obrani, učinkovit u napadu i impresivan pred protivničkim obranama, jasno je pokazao da je na razini velikih legendi natjecanja", priopćila je Liga ACB.

Hrvatski igrač je tijekom 28 utakmica provodio na parketu prosječno 23:32 minute. Zabijao je po 17,5 koševa uz 4,9 skokova, 1,9 asistencija te uz po jednu ukradenu loptu. Utakmice je završavao s prosječnim učinkom od 18,8 valorizacijskih bodova.

Za vodeći Real Madrid najbolju je utakmicu odigrao prije mjesec dana protiv Murcije, u tom trenutku drugoplasirane, kojoj je ubacio 40 koševa u pobjedi 131-123. Taj je susret završio s 53 valorizacijska boda.

Granada se nalazi na suprotnoj strani ljestvice, na posljednjem mjestu zbog čega je ispala iz lige. No, Božić (30), koji je prije godinu dana došao ondje iz katalonske Lleide, nastojao ju je spasiti pri čemu je u pet kola bio najbolji igrač lige.

"Bio je veliko otkriće sezone", istaknula je Liga ACB.

"Konstantno je igrao dobro, na izuzetno visokoj razini, što ga je učinilo jednim od najistaknutijih igrača sezone. Zaslužio je biti dijelom ove luksuzne petorke", navedeno je u priopćenju.

Božić, kojem ovaj mjesec istječe ugovor s Granadom, najvredniji je igrač španjolske lige s prosjekom od 24,26 valorizacijskih bodova. Krilni centar je također bio drugi najbolji skakač natjecanja (sa prosječno 6,56 skokova), četvrti najbolji strijelac (16,18 koševa), igrač koji je postigao najviše slobodnih bacanja (6,97) i onaj koji je proveo najviše minuta na terenu (29,16).

Svoju najbolju utakmicu odigrao je prije dva tjedna u porazu Granade 85-121 na gostovanju kod Baskonije. Tada je za 29,15 minuta na parketu zabio 24 koša, uz sedam skokova i šest asistencija.

Španjolsko prvenstvo sada ulazi u fazu doigravanja u kojoj je osam najboljih momčadi iz ligaškog dijela natjecanja.

Hrvatski reprezentativac Micheal Ružić (19), koji će s katalonskim Joventutom igrati u četvrtfinalu doigravanja protiv Baskonije, izabran je u najbolju petorku sastavljenu od mladih igrača.