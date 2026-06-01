DOBIO PAPRENU KAZNU

Pogledajte što je Srbin pokušao prošvercati u Hrvatsku: Carina objavila fotografije

Pogledajte što je Srbin pokušao prošvercati u Hrvatsku: Carina objavila fotografije
Foto: Carinska uprava

1.6.2026.
14:47
Tesa Katalinić
Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine cigareta u Europsku uniju. 

Kako je priopćila Carinska uprava Republike Hrvatske incident se dogodio u petak tijekom redovne kontrole na teretnom ulazu u Hrvatsku.

Prilikom pregleda teretnog vozila bugarskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije carinski službenici utvrdili su da vozač nije prijavio svu robu koju je prevozio. Ukupno je otkriveno 8.800 komada cigareta različitih robnih marki koje vozač nije prijavio carinskim tijelima.

Kazna od 10.500 eura

Zbog kršenja Zakona o trošarinama, stranom državljaninu odmah je izdan prekršajni nalog. Izdan mu je prekršajni nalog te mu je izrečena kazna od 10.500 eura.

Sve pronađene neprijavljene cigarete državljaninu Srbije oduzete su na graničnom prijelazu. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
