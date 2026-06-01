Pogledajte što je Srbin pokušao prošvercati u Hrvatsku: Carina objavila fotografije

Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine cigareta u Europsku uniju.

Kako je priopćila Carinska uprava Republike Hrvatske incident se dogodio u petak tijekom redovne kontrole na teretnom ulazu u Hrvatsku.

Prilikom pregleda teretnog vozila bugarskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije carinski službenici utvrdili su da vozač nije prijavio svu robu koju je prevozio. Ukupno je otkriveno 8.800 komada cigareta različitih robnih marki koje vozač nije prijavio carinskim tijelima.

Kazna od 10.500 eura

Zbog kršenja Zakona o trošarinama, stranom državljaninu odmah je izdan prekršajni nalog. Izdan mu je prekršajni nalog te mu je izrečena kazna od 10.500 eura.

Sve pronađene neprijavljene cigarete državljaninu Srbije oduzete su na graničnom prijelazu.