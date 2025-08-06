Najpoznatija hrvatska komičarka uplovila u bračnu luku: 'Zaljubljene smo kao prvog dana'

Popularna stand-up komičarka i LGBTIQ+ aktivistica Marina Orsag (46) otkrila je na Instagramu da se prije mjesec dana vjenčala sa svojom dugogodišnjom partnericom. U objavi je podijelila emocije i sreću koju osjeća nakon što su ozakonile svoju ljubav nakon pet i pol godina veze.

"Još uvijek sam pod dojmom svega – ljubavi, sreće, atmosfere i divnih ljudi koji su taj dan bili s nama“, napisala je Marina.

Otkrila je da se i ona i njezina supruga i dalje osjećaju kao da su se tek upoznale – zaljubljene, s osmijehom na licu i „leptirićima u trbuhu“. Ipak, identitet svoje supruge odlučila je zadržati za sebe kako bi je zaštitila od negativnih komentara i uvreda, kakve ona svakodnevno doživljava online.

„Ne zato što ne bih htjela da je vidite, već zato što je želim zaštititi“, objasnila je.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a među prvima su joj čestitali i poznati Hrvati: glumac Marko Braić i pjevačica Neda Parmać.

Marina je poznata kao prva dama hrvatskog stand-upa i otvorena glasnogovornica LGBT zajednice. Na kraju objave poručila je:

“Želim svim ljudima na svijetu da pronađu onu jednu osobu koja će biti sve što ste ikada htjeli, a niste ni znali da vam toliko treba.”

