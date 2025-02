Marko Bošnjak otvoreno o Dori i Eurosongu: 'Nemojte se bojati boriti za sebe'

Mladi pop pjevač Marko Bošnjak (21) još će jednom stati na pozornicu Dore kako bi probao osvojiti žiri i publiku te svojom ovogodišnjom pjesmom "Poison Cake" osigurati nastup na Eurosongu. Marko je prvi put javnosti zapeo za oko kada je sa samo 12 godina pobijedio u drugoj sezoni srpskog showa "Pinkove Zvezdice" 2015. godine, a svi su već tada znali da ga čeka uspješna karijera. Svoje vokalne sposobnosti ponovno je dokazao 2022. godine kada je na Dori nastupio s pjesmom "Moli za nas" koju je publika odlično prihvatila. Od tada do danas izdao je nekoliko singlova, a u razgovoru za Net.hr otkrio je koji će biti ključni elementi njegovog nastupa te što od njega sve možemo očekivati.

Što natjecanje na Dori znači za vas?

Dora je za mene puno više od običnog natjecanja. To je prilika da pokažem svijetu tko sam, da predstavim svoju glazbu, svoju strast i sve ono što nosim u sebi. Osim toga, to je šansa da pokažem da imam sve potrebne kvalitete za predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u najsvjetlijem mogućem izdanju. Ponosim se tim što mogu biti dio ovakvog trenutka i što mogu doprinositi glazbenoj sceni na ovom nivou.

Foto: Press Marko Bošnjak

Mislite li da pjesma "Poison Cake" ima taj "x faktor" potreban za Eurosong?

Smatram da pjesma "Poison Cake" posjeduje sve elemente koji čine savršen paket za Eurosong i vjerujem da može ostaviti snazan dojam na publiku. Naravno, najvažniji je način na koji ćemo tu pjesmu izvesti na pozornici jer je prijenos energije ta stavka koja će je učiniti nastup genijalnim. Nadam se da ćemo uspjeti prenijeti tu magiju i sve što pjesma nosi, baš onako kako smo to zamislili.

Koja je glavna poruka pjesme "Poison Cake"?

Pjesma "Poison Cake" nosi snažnu poruku: nemojte se bojati boriti za sebe. Svi se ponekad nađemo u situacijama koje nas frustriraju, ljute ili povređuju, i važno je biti svjestan svojih osjećaja i biti u stanju izraziti ih. Kroz pjesmu želim poslati poruku da nije loše osjećati bijes i nezadovoljstvo; to su prirodne reakcije na nepoštene situacije. Ključno je kako se nosimo s tim emocijama i kako se zauzimamo za svoje mjesto pod suncem.

Foto: Press

Kako ste se osjećali kad je "Moli za nas" odjeknula hrvatskom publikom koja ju je odlično prihvatila?

Taj trenutak bio je nevjerojatan! Kad je “Moli za nas" odjeknula među publikom kada je pjesma pronašla svoj put do srca ljudi, to je osjećaj koji je teško opisati. Osjećao sam se ponosno, ispunjeno i, naravno, zahvalno. To je dokaz koliko snažno glazba može povezati ljude. I To je bila potvrda da smo na pravom putu i da moja glazba ima moć dotaknuti ljude.

Ako pobijedite, koliko ćete se fokusirati na scenski nastup, mislite li da je on presudan na Eurosongu?

Scenski nastup je ključan, vjerujem da je to jedan od najvažnijih elemenata na Eurosongu. Naravno, pjesma mora imati snagu, ali način na koji je izvodimo, energija koju unosimo u izvedbu, to su elementi koji stvaraju potpun dojam. Osvojiti publiku znači stvoriti nezaboravno iskustvo na pozornici – ne samo kroz glas, nego i kroz vizualnu izvedbu, emocije, kretanje. Zato vjerujem da ćemo svakako uložiti puno truda i energije u scenski nastup, da sve zajedno bude na najvišoj razini i da stvarno "zasja" na Eurosongu.

Foto: Press

Imate li neke pjevačke uzore koji vas inspiriraju?

Izvodjaci koji mi najviše inspiriraju su oni koji su originalni i koji imaju snažnu osobnu umjetničku viziju. Slobodno mogu reći da volim izvođače poput Lorde, čiji glazbeni stil ima nevjerojatnu autentičnost, Amy Winehouse, koja je ostavila neizbrisiv trag s svojim jedinstvenim vokalom i dušom, te Raye i SZA, koje svojim modernim zvukovima donose emociju i duboku iskrenost u glazbu. Svaka od njih ima svoj način izražavanja koji me fascinira i inspirira da stalno pomičem vlastite granice i ne bojim se biti svoj u glazbi.

