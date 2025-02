Transrodna TikTokerica dobiva nemoralne ponude: 'Javljaju mi se oženjeni ljudi'

Barbara Lin, poznatija kao Supreme Queen, široj je publici postala poznata sudjelovanjem u RTL-ovom glazbenom showu "Superstar". No, osim po talentu i upečatljivom nastupu, ova transrodna tiktokerica i influenserica stekla je popularnost i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 100.000 ljudi. Sada je otkrila neke dosad nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Otvoreno je progovorila o nepristojnim ponudama koje redovito dobiva, posebice od oženjenih muškaraca, kao i o svojim iskustvima sa sportašima.

"Ima finih dečkiju, ali su me ljudi razočarali do te mjere da više ne vjerujem u ljubav. Imala sam razna iskustva… Kad vidim da me netko pravi budalom, onda otkačim tu osobu. Bilo je oženjenih ljudi, nudili su mi trojke sa suprugama, ali meni se to ne sviđa. Ja da dijelim nekoga s nekim? To ne dolazi u obzir. Nude novac, ima ih dosta, ali više cijenim one koji se potrude na drugačiji način", ispričala je Barbara za Republiku.

Što se tiče sportaša, kaže da joj najviše pažnje poklanjaju nogometaši, iako zasad nisu oni najpoznatiji.

"Ima nogometaša koji mi pišu, nisu poznati, ali kada budem veća zvijezda, onda ću biti s poznatim nogometašem. Ove sada ni ne računam u nogometaše. Oduvijek sam htjela biti žena nogometaša, ali nekako su mi zgodniji nogometaši, dok su košarkaši dobri, ali ja ne volim kada su previsoki. Tražili su mi da im ispunjavam razne fantazije, ali ja volim nježnije stvari", zaključila je Supreeme Queen.

Prisjetila se i teških trenutaka iz prošlosti, kada su njezini roditelji teško prihvaćali njezinu popularnost i izbor karijere.

"Roditelji se nisu slagali s time. Kada sam počela snimati videe, govorili su mi da se srame, ali ja sam nastavila raditi ono što volim i izgradila se na TikToku. Mislim da je to zato što sam trans, društvo je takvo. No, mene to ne zanima. S mamom sam sada u dobrim odnosima i to mi je najvažnije", ispričala je Barbara.

