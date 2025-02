Marco Cuccurin povodom Dana ružičastih majica podijelio svoju priču o vršnjačkom nasilju

Poznati domaći influencer Marco Cuccurin (23) nerijetko putem društvenih mreža priča o svojim osobnim iskustvima. Tako je povodom Dana Ružičastih majica progovorio o prevenciji nasilja među djecom te je podijelio svoju vlastitu priču iz djetinjstva.

"Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urezao u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje", započeo je Marko.

Ispričao je i kako se kao dijete susreo s nasiljem u školskim klupama.

"Ja sam netko tko dijeli puno priča. Jedna od onih najgorih je kada su cijelu školu ispisali s mojim grafitima gdje se pisalo sve i svašta o meni i zaista nije bilo ugodno prolaziti kroz sve to. Srećom, imao sam tada, naravno, podršku ravnateljice i pedagoga, kao i roditelja nekih prijatelja u razredu, pa sam kroz cijeli taj period prošao lakše. Ali nije bilo lako kad si negdje osjećao da nisi poželjan u društvu samo zato što pjevaš i plešeš. Ili da kažem obučem nešto malo drugačije. Ali sve su te stvari i lekcije", rekao je.

Ipak, iskustva su ga još više ohrabrila da se nastavi boriti za svoje snove.

"Ja danas mogu reći samo da još lakše ponosniji i hrabrije korača kroz svijet, baš zato što sam doživio te stvari, tako da sada ponosno znam tko je Marco Cuccurin, koji je ta finalna verzija i baš sam sretan u svojoj koži i vjerujem da su upravo ti teški trenuci tijekom odrastanja doprinijeli tome da ja budem takav", zaključio je.

Podsjećamo, Hrvatski sabor proglasio je ovaj dan Nacionalnim danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u veljači 2017. godine, inspiriran inicijativom iz Kanade, gdje su 2007. godine učenici u znak podrške vršnjaku, kojeg su maltretirali zbog nošenja ružičaste majice, pokrenuli globalni pokret borbe protiv nasilja. Od tada, ružičasta boja postala je simbol solidarnosti i zajedništva u borbi protiv vršnjačkog nasilja diljem svijeta.

