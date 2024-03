Povjesničar, bivši televizijski reporter te suradnik History Channela, Charles Spencer (59) poznat i kao IX. grof te kao brat tragično preminule i neprežaljene princeze Diane, autor je čak sedam povijesnih knjiga, koje su solidno ocijenjene, s čak prosječnim četvorkama na platformama Goodreads i AbeBooks.

Sada je objavio i novu biografiju "Very Private School", u kojoj Spencer govori o seksualnom zlostavljanju koje je proživio kao dijete. Knjiga bi mogla uzdrmati školski sustav, ali i napokon donijeti pravdu nekim žrtvama te izazvati policijske istrage.

Odlučio napisati knjigu

U intervjuu za FoxNews priznao je da je s 42 godine prvi put odlučio porazgovarati s terapeutom, s kojim je radio nakon što je "dotaknuo dno".

Nakon 17 godina odlučio je sve to napisati u knjizi.

"Bio sam na desetodnevnoj terapiji, radili smo na dubokoj introspekciji. Terapeut je svakome od nas rekao: 'Šapnite mi neku tajnu koju nikome nikad niste otkrili'. Ja sam mu šapnuo da sam bio seksualno zlostavljan kako dijete, da me zlostavljala odrasla osoba. Sjećam se da je bio potpuno šokiran, a kroz posao se naslušao svega. Kasnije me odveo na stranu i rekao da su to vrlo ozbiljne stvari", ispričao je.

Spencer, koji je otac sedmero djece u tom trenutku je pomislio što bi on napravio da netko zlostavlja njegovo 11-godišnje dijete.

"Krv mi je proključala. Od tada sam napokon dopustio samome sebi da osvijestim razarajući učinak onoga što mi se dogodilo na moj život", rekao je.

Dok je pisao knjigu, susreti s učenicima drugih generacija i bivših kolega natjerali su na bolno prisjećanje.

"S jednim kolegom susreo sam se nakon što ga nisam vidio gotovo 40 godina. Od njegove supruge sam doznao da nikada ne priča o školskim danima. On mi je rekao kako je zbog škole ima doživotne traume, kako se osjećao bezvrijedno, beskorisno… Tri puta ga je, kao devetogodišnjaka, seksualno zlostavljala osoba koja ga je trebala štititi", prisjetio se Spencer.

Nakon napisanih samo deset stranica, zato je te zaključio da nije u stanju ispričati priču, no njegov sugovornik ga je natjerao da ju ispriča.

Odlazak u internate

Imao je samo osam godina kada su ga roditelji upisali u jedan od najelitnijih internata u Engleskoj, Maidwell Hall, a nakon što je prokopao po obiteljskoj arhivi, utvrdio je da se već 300 godina mladi Spenceri šalju u internate.

"Smatralo se to neophodnim, jer su to mjesta gdje vaša djeca susreću prave ljude. Ta privilegirana djeca se upoznaju, stvore veze do kraja života. No, to ima svoju cijenu. Istrgnu vas iz obitelji i postoji golema vjerojatnost da ćete biti žrtva poprilično brutalnog ponašanja prema vama. Ipak, smatralo se, a vjerujem da još uvijek se tako misli među višim klasama u Engleskoj, da je to u redu. Em se ne morate baviti djecom, možete nastaviti sa svojim ugodnim životom, em će dijete nakon škole imati veliku prednost u smislu društvenog prihvaćanja i mreže prijatelja što će im osigurati brojne povlastice u životu…", opisao je.

Dobivao žestoke batine

Rekao je i kako je prvo posvjedočio zlostavljanju, a nedugo nakon ga i sam doživio. U Maidell Hallu su ga i fizički i seksualno zlostavljali.

"Bilo je to brutalno iskustvo. Ravnatelj je bio sadistički pedofil. Odabrao je malu grupu učitelja, osobno i svi su bili ili perverznjaci poput njega ili ovisni o njemu. Niste se imali kome obratiti. Mislim da moji roditelji nisu imali pojma o razinama okrutnosti i perverzije koja se događala tamo, jer me ne bi upisali u tu školu. Znam da su imali starinski pogled na tjelesno kažnjavanje i svijest da će batine biti dio školovanja. No, batine su bile dio svakoga dana. U školi su bila 72 dječaka. Dnevno bi barem šestorica dobila batine. Svatko bi brzo došao na red. Sumnjam da su roditelji znali nešto o tome", ispričao je.

U knjizi je detaljno opisao batine koje je dobivao. Dobivao je krvave udarce šibom te su ga po noći mučili u privatnom krilu, a kako tvrdi, razlozi batina bile bi gluposti, poput pričanja nakon gašenja svjetla ili slučajno prolivenog mlijeka.

Problem je bio taj što su u internatu roditeljima mogli pisati samo jednom tjedno i to su profesori nadgledali pa on nije mogao reći što se događa.

"Bili smo ostavljeni tamo na milost i nemilost nekim opakim ljudima. Diana mi je bila najbliskija osoba dok smo odrastali… To je bio i jedan od teških udaraca kada su me poslali u internat. Do njezina odlaska godinu prije, uvijek smo bili zajedno… Bila je predivna starija sestra malenom dječaku čiji roditelji razvedeni i imaju vrlo tradicionalan engleski odgoj. Bili smo saveznici", rekao je.

Osim dječaka, zlostavljačica je bila i njegova pomoćna učiteljica, koja je tada bila u ranim 20-ima, dok je on imao samo 11 godina. No, kako tvrdi, nije bio jedini, zlostavljala je i druge dječake u dobi od 13 godina.

Zlostavljanje ga natjeralo da plati prostitutku i izgubi nevinost sa samo 12 godina.

Potražio je pomoć

Spencer je svoje mračne tajne čuvao godinama, a nakon dva propala braka, shvatio je da treba pomoć.

"Bio sam zbunjen zbog svih tih mojih ljubavnih brodoloma, zbog toga što sam u dubini duše uvijek bio jako nesretan, zbog dva razvoda. Također sam želio napraviti nešto za svoju djecu. To je bio glavni pokretač. Želio sam biti bolji prema njima, bolji otac. Ne znam bi li se djeca složila da sam uspio u tome, no to je bio moj cilj.

Razmišljao sam kako bih, da nisam roditelj, vjerojatno nastavio dalje i nosio se sa svime kako znam i umijem. Kada sam sve izgovorio, bilo je to olakšanje. Nisam došao do korijena problema, no krenuo sam prema boljoj terapiji", objasnio je u razgovoru za Fox News Digital.

Spencer je otkrio kako su u posljednja tri, četiri mjeseca stvari krenule nabolje, a pogotovo nakon što je završio knjigu. Objasnio je i kako radi vježbe disanja i tai-chi koje mu pomažu da izliječi post-traumatski stresni poremećaj.

"Imam cijelu zbirku alata i tehnika koje mi pomažu da se bolje osjećam", rekao je.

Za kraj intervjua otkrio je što bi rekao mlađem sebi.

"Da mogu, mlađem sebi bih rekao da ništa nije njegova krivica. Kao dijete, uvijek misliš da si ti za sve kriv. Ja sam mislio kako sam zasigurno podbacio kao sin ako su me poslali od kuće na takvo mjesto, da ne budem dio obitelji… A mladom sebi rekao bih i: 'Dobro si. Sve ćeš ti to riješiti'", zaključio je Spencer.

