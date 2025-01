Poznata glumica bodrila rukometaše, a pažnju privukao i njezin 18 godina mlađi partner

Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je prolazak u polufinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Mađarskom u posljednjim sekundama utakmice. Naši rukometaši imali su veliku podršku s tribina, a među navijačima se istaknula glumica Senka Bulić (61), koja je na utakmicu stigla u društvu svog partnera, bubnjara Damira Josipovića, mlađeg od nje 18 godina. Par se rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga su puta pokazali da njihova ljubav i dalje traje.

Fotoreporteri su ih snimili u opuštenom izdanju, dok su se smijali i uživali u atmosferi prepunih tribina, a Senka je uz utakmicu ispijala pivo. Glumica je ranije u jednom intervjuu otkrila kako u njihovoj vezi ne osjeća generacijski jaz:

"Uvijek imam osjećaj da je on stariji od mene. Ja sam poput djeteta o kojem se on brine, stalno sam u umjetnosti i neprestano nešto radim. Iako je glazbenik, on je vrlo racionalan i organiziran, puno zreliji od mene, pa zapravo razliku u godinama ni ne primjećujem."

Foto: Pixsell/ Marko Prpic

Poznata je i po svojoj izjavi kako kvalitetu svog života pripisuje činjenici da se nikada nije udavala. Iako nema negativan stav prema braku, priznala je da nikada nije osjetila potrebu za tim korakom. Osim bogate glumačke karijere, danas obnaša funkciju intendantice varaždinskog HNK, a prošle je godine debitirala i kao redateljica drame na Dubrovačkim ljetnim igrama.

Foto: Josip Regović/Pixsell

