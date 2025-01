Mila Elegović progovorila o ljubavi i plastičnim operacijama: 'Koristim filere i botoks'

Mila Elegović (54) jedna je od najprepoznatljivijih hrvatskih glumica, poznata po ulogama u kazalištu, na filmu i televiziji. Najzapamćenija je ostala po legendarnoj ulozi Irene Grobnik u seriji "Bitange i princeze", nakon čega se posvetila kazalištu. S godinama je njezina strast prema glumi ostala jednako snažna, a najveće zadovoljstvo pronalazi u mjuziklima. Kritike prihvaća kao dio posla, ali ih nastoji koristiti za vlastiti rast, a upravo ta nepredvidivost glumačkog svijeta je ono što ju najviše veseli. Mila je u razgovoru za Net.hr progovorila o životu, karijeri i ljubavi.

"Svaka nova uloga, svaki novi projekt i suradnja uzbuđuje me jednako kao i prvi put. Kad stanem na scenu i spojim glumu, pjevanje i ples, osjećam se potpuno", priznala je i dodala kako unatoč tome što je zbog prirode posla javna ličnost, ipak sve više cijeni privatnost, a slobodno vrijeme provodi uz knjige i prirodu.

"Jako volim čitati i boraviti s knjigama. Lutanje po knjižarama je dio mog polu-hobija. Kad imam vremena, jednostavno krenem u istraživanje i dopuštam spontanost. Glumac treba nadograđivati sebe kroz takva lutanja. Možete lutati po muzejima, prirodi, najobičnijim mjestima, ali kada ste opušteni i bez cilja, dogode se predivne stvari koje vas ispune ili vas jednostavno smire i približe samima sebi", objasnila je Mila.

Foto: RTL Mila igra ulogu uspješne poslovne žene Višnje Šarić koja se bavi proizvodnjom donjeg rublja.

Glumici je tijekom života i vjera oduvijek bila veliki oslonac, no, ne podcjenjuje ni važnost stručne pomoći kad situacija to zahtijeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam praktični katolik i to me sačuvalo kroz mnoge teške situacije. Pitanje mentalnog zdravlja povezujem s vjerom jer ona vam može biti ključni oslonac. No, također sam se u teškim situacijama znala obratiti psihologu i psihijatru za savjet. Smatram da je tražiti pomoć hrabar i potreban korak. Podrška stručnih osoba može nam pomoći u prepoznavanju obrazaca, a ja sam to sve spojila i s vjerom. Kad mi treba brza pomoć, pobjegnem u prirodu jer priroda uvijek smiruje, puni energijom i donosi mir", priznala je.

Foto: RTL

Što je prava ljubav?

Pitali smo je i o ljubavi te što za nju uopće predstavlja pojam "prava ljubav".

"Prava ljubav nikada ne umire. Možda s vremenom poprimi drukčiji oblik, ali nikada ne nestaje. Ljubav zahtijeva i žrtvu, a o tome danas ljudi nerado govore", rekla je i dodala da prava ljubavi znači ostati uz onoga koga volite, unatoč svim izazovima i teškoćama. Spomenula je i kako vjeruje u ljubav na prvi pogled, a je li se njoj do sada dogodila prava ljubav - nije htjela otkriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke stvari ipak joj je bilo lakše otkriti, a jedna od njih je i tema estetskih zahvata o kojoj priča bez dlake na jeziku te naglašava važnost dostojanstvenog starenja i umjerenosti.

"Ne bih se podvrgnula drastičnim zahvatima, ali koristim filere i botoks u malim količinama. Važno je brinuti o sebi, ali ne možemo zauvijek izgledati kao da imamo 25 godina. To uključuje zdravu prehranu, kretanje i održavanje tijela jer tijelo nije kanta za smeće. Manje je više", zaključila je.

Čini se kako glumica ni u šestom desetljeću ne gubi svoj mladenački šarm po kojem je tijekom dugogodišnje karijere postala prepoznatljiva, a za to je zasigurno djelomično zaslužan i njezin stav da ništa ne treba strogo planirati nego uživati u nepredvidivosti života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mila Elegović izgleda bolje nego ikad: Bili smo na snimanju novog spota!