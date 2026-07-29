Kaos na Visu: Gradonačelnik nokautiran u samom centru grada zbog terase kafića

Gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić jutros je oko 9.30 sati fizički napadnut u samom centru grada. Prema informacijama koje je objavila Slobodna Dalmacija, incident se dogodio u trenutku kada je gradonačelnik osobno došao ukloniti dio ugostiteljske terase, odnosno klupice i jastuke koje godinama koristi poznati viški kafić Biliba. S gradonačelnikom se fizički obračunao brat vlasnice kafića Ane Kovač.

Točne okolnosti događaja tek će utvrditi policijska istraga, no prema neslužbenim informacijama, napetosti između gradske uprave i vlasnika ugostiteljskog objekta traju već dulje vrijeme.

Otkako je Mratinić preuzeo dužnost gradonačelnika, Grad je u više navrata zabranio održavanje koncerata koje je organizirala vlasnica Bilibe, što je izazvalo javne rasprave i sukobe na društvenim mrežama. U javnosti se pritom otvorilo pitanje može li Grad zabraniti održavanje događaja koji su prethodno uredno prijavljeni.

Detalji jutrošnjeg incidenta

Stanovnici Visa s kojima je razgovarala Slobodna Dalmacija ističu kako problem ugostiteljskih terasa i prekoračenja dopuštenih površina nije novost te da se odnosi na više objekata u gradu.

Jedan od sugovornika smatra da je potreban red, ali i da nije uobičajeno da gradonačelnik osobno uklanja inventar s terasa. Drugi Višanin poručio je kako većina građana podržava uvođenje reda, ali ne na način koji je doveo do jutrošnjeg incidenta.

Policija provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja, dok je napad na gradonačelnika glavna tema razgovora među stanovnicima i gostima otoka u jeku turističke sezone.