Stiže 'super' fenomen, bit će ekstremno: Otkriven moćan signal i velika anomalija

Prema najnovijim podacima, brzo se pojavljuje moćan signal super El Niña preko tropskog Pacifika. NASA-ina satelitska analiza već je otkrila veliku anomaliju visine razine mora duž tropskog Pacifika, gdje se topla podzemna voda diže i širi kako događaj jača, piše Severe Weather Europe.

Ovaj oceanski signal podržava masivni Kelvinov val ispod površine, nagli porast temperatura u ENSO regiji i dugoročne prognoze koje sada događaj pomiču u rijetko područje super El Niña za kraj 2026. i početak 2027. godine.

Severe Weather je analizirao koliko bi ovaj događaj mogao biti snažan, zašto je porast razine Tihog mora važan znak upozorenja i kako se prvi atmosferski utjecaji već počinju pojavljivati ​​diljem Sjeverne Amerike i Europe do kraja ljeta i u jesenskoj sezoni.

Oceanski signal iza globalne promjene vremena

Najnovije analize i podaci prognoze sada su u potpunosti potvrdili da će El Niño biti glavni globalni pokretač vremenskih uvjeta u razdoblju 2026./2027. Ova oceanska faza može uzrokovati značajan poremećaj globalnog vremenskog sustava, posebno kada se razvije kao "super" događaj.

Na slici ispod možete vidjeti izravnu usporedbu između anomalija temperature oceana za svaku od dvije ENSO faze, topli El Niño i hladni La Niña. To daje dobru ideju o tome koliko te anomalije mogu postati jake i koliko su različite na oba kraja, toplom i hladnom.

Foto: Severe Weather Europe

Osim temperature oceana, svaka faza također donosi različite utjecaje tlaka i oborina u tropima, što rezultira vrlo različitim učincima na globalnu vremensku cirkulaciju i svakodnevno vrijeme.

U ovom ciklusu ulazimo u potencijalni Super El Niño, pa možemo promatrati uobičajene promjene koje on uzrokuje u atmosferskoj cirkulaciji. Uzlazno i ​​spuštajuće atmosfersko gibanje u tropskim regijama naziva se Walkerova ćelija i posebno je osjetljivo na jake ENSO događaje.

Svaki El Niño uzrokuje pad tlaka u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku te zonu visokog tlaka nad zapadnim Pacifikom. To ima veliki utjecaj na tropske oborine i obrasce tlaka, filtrirajući se u srednje geografske širine i globalni vremenski sustav.

Najnoviji podaci pokazuju da je fenomen super El Niña predviđen za razdoblje 2026./2027. Super događaji su rijetki i javljaju se jednom u desetljeću ili rjeđe.

Super El Niño djeluje kao masivni "ventil za ispuštanje tlaka" za nagomilanu toplu vodu i energiju u Tihom oceanu. To je vrlo energičan događaj sa snažnim utjecajem na vrijeme na globalnoj razini, posebno tijekom hladne sezone nad Sjevernom Amerikom. To ukazuje na još jači događaj.

NASA otkrila važan znak upozorenja

Tijekom faze razvoja El Niña, slabljenje pasata omogućuje masivnom toplom Kelvinovom valu da se pomakne prema istoku preko ekvatora, što uzrokuje porast razine mora u središnjem i istočnom Pacifiku za više od 25 centimetara iznad normale do kasne jeseni jer se topla voda fizički nakuplja i širi.

U nastavku slijedi najnovija analiza NASA-inog JPL-a, koja koristi podatke satelita Sentinel-6. Pokazuje širok pojas abnormalnog porasta razine mora duž ekvatora, gdje tople podzemne vode i zapadni vjetrovi podižu razinu mora dok se El Niño razvija u punom opsegu.

Foto: Severe Weather Europe

Usporedba s najnovijom analizom toplinskog sadržaja oceana otkriva anomaliju nagomilane tople vode ispod površine oceana, do dubine od 300 m, a to pokazuje jasan El Niño potpis i odgovara područjima porasta razine mora.

Podaci altimetra visoke rezolucije potvrđuju opažanja i već veliku anomaliju porasta razine mora. Vidimo preko 25 cm abnormalnog porasta razine mora, što potvrđuje da se snažan El Niño događaj diže na površinu.

Brzi porast razine mora u središnjem i istočnom Pacifiku signalizira da se ogromna anomalija topline oceana pomiče prema istoku, što dokazuje da se snažan El Niño učvršćuje. Ovaj nagli pomak može destabilizirati globalnu atmosferu, nudeći rani znak upozorenja na ekstremne vremenske uvjete i promijenjenu mlazne struje nekoliko tjedana do mjeseci unaprijed.

Ovo otkriva snažan zamah El Niña, za koji podaci o prognozi također potvrđuju da ide prema rijetkoj kategoriji "super".

Znanstvenici prepoznaju super El Niño kada anomalije temperature površine mora u regiji Niño3.4 prijeđu prag od +2,0 ili više iznad dugoročnog prosjeka. To identificira najjače događaje, koji obično imaju veliki utjecaj na atmosferu.

Super El Niño dovodi do ekstremnijih vremenskih promjena. Može pojačati tipične sezonske promjene u događaje s velikim utjecajem, poput masovnih poplava, teških suša i značajno izmijenjenih putanja oluja, utječući na vrijeme diljem svijeta.

Severe Weather piše da ukazuje da ćemo iskusiti jedan od najjačih El Niño događaja u modernoj povijesti te da već možemo vidjeti atmosferske utjecaje nadolazećeg El Niña, koji se pojavljuju nad Sjevernom Amerikom.

Znakov dolaska El Niña

El Niño je trenutno u fazi brzog intenziviranja, pa se mogu početi tražiti prvi znakove njegovog dolaska u atmosferi.

Prvi utjecaj jasno se vidi u prognozi potencijala brzine iz srpnja 2026. To pokazuje snažnu anomaliju uzlaznog zraka u Tihom oceanu i spuštanja zraka u Indijskom oceanu, što potvrđuje da je konfiguracija El Niña već prisutna u atmosferi i vremenu.

Ovo je isti obrazac cirkulacije, s jakim podizanjem u središnjem i istočnom tropskom Pacifiku i slijeganjem na zapadu i u Indijskom oceanu.

Ispod je meteorološki obrazac ljetne anomalije tlaka tijekom početka godina super El Niña. Ponovna analiza pokazuje signal područja niskog tlaka oko istočnog dijela Sjedinjenih Država ili istočne Kanade, duž zapadne obale Europe i u sjevernom Atlantiku. Iznad Europe naznačeno je područje jakog visokog tlaka.

Foto: Severe Weather Europe

Područje niskog tlaka iznad istočnog dijela SAD-a ili istočne Kanade podržava sjeverniji tok, donoseći normalne ili ispodnormalne ljetne temperature diljem istočne Kanade, Srednjeg zapada i sjeveroistoka Sjedinjenih Država. Temperature iznad normale predviđaju se za središnji i zapadni dio SAD-a pod jugozapadnim tokom.

Diljem Europe, obrazac pokazuje neuobičajeno toplo vrijeme na zapadu ispod grebena. Predviđa se pad temperatura na normalu ili ispod normale prema istoku pod utjecajem sjevernijeg strujanja, s dinamičnim vremenom koje se očekuje između dvije zone.

30-dnevna prognoza padalina također odražava utjecaj El Niña, jer on obično donosi jaču suptropsku mlaznu struju. Podaci pokazuju više padalina na jugozapadu i istočnoj polovici Sjedinjenih Država, kao i na jugoistoku Kanade. Manje padalina predviđa se na središnjim i sjevernim ravnicama te sjeverozapadnom Pacifiku.

Za cijelu Europu, prognoza predviđa količinu oborina ispod prosječne u središnjim, zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima ispod grebena, te više kiše prema krajnjem sjeveru i istoku te na jugozapadu.

No, kao što je gore spomenuto, pravi vrhunac El Niña dolazi kasnije, tijekom jeseni i zime, a najnoviji krug dugoročnih prognoza pokazuje snažan udžbenički El Niño potpis.

Tijekom hladne sezone El Niña, obično vidimo snažno, postojano područje niskog tlaka u sjevernom Pacifiku. To gura polarnu mlaznu struju dalje na sjever, donoseći toplije od normalnih temperatura sjevernom dijelu Sjedinjenih Država i zapadnoj Kanadi, ali hladnije temperature na istoku.