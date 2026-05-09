Putina čeka težak dan: 'Cijeli svijet mora prepoznati važnost trenutka'

Rusko ministarstvo obrane u četvrtak je objavilo prekid vatre s Ukrajinom od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. "Tijekom proslave 81. obljetnice Dana pobjede, od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja, ruska strana proglašava prekid vatre", priopćilo je ministarstvo na Telegramu.

Rusija održava najskromniju vojnu paradu za Dan pobjedu u više godina zbog prijetnje od napada iz Ukrajine, gdje se pobjeda za snage Moskve pokazala nedostižnom u preko četiri godine najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, piše Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da ruski ograničeni prekid vatre razotkriva "čudnu i neadekvatnu" logiku njezinih čelnika. "Žele dopuštenje Ukrajine da održe svoju paradu, da jednom godišnje sigurno izađu na trg na sat vremena, a zatim nastave ubijati, ubijati naše ljude i voditi rat. Rusi već govore o napadima nakon 9. svibnja. Čudna i svakako neadekvatna logika ruskog vodstva", rekao je Zelenski.

Radni dan za Putina

Dan pobjede koji se u Rusiji slavi svake godine 9. svibnja nije samo "dan ponosa" za ruskog predsjednika Vladimira Putina, već i težak radni dan pun događaja, uključujući međunarodne sastanke, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tijekom intervjua s novinarom televizijske emisije Vesti Pavelom Zarubinom, prenosi Tass.

Svake godine predsjednik Putin održava važan govor na paradi Dana pobjede na Crvenom trgu u Moskvi. Također to je vrlo složen radni dan za ruskog vođu, istaknuo je glasnogovornik Kremlja.

"Osim što je svečan i komemorativan dan, dan ponosa sa suzama u očima [za Putina] kao i za svakog ruskog građanina, ovo je i radni dan za njega", naglasio je Peskov.

"Ovo također uključuje govor na Crvenom trgu", rekao je glasnogovornik predsjednika, dodajući da ruski vođa svake godine održava ključni govor na paradi Dana pobjede.

Na taj dan predsjednik Putin "polaže vijence na spomenik Neznanom junaku" na zidu Kremlja, a također "održava prijem u čast gostiju koji nam se pridruže tijekom proslave 9. svibnja", rekao je glasnogovornik predsjednika. "Ovo" također uključuje cijeli maraton bilateralnih sastanaka koji slijede u Kremlju", rekao je Peskov.

Zaharova: 'Cijeli svijet mora prepoznati važnost trenutka'

Cijeli svijet mora čuti rusko upozorenje Zelenskom, koji prijeti paradi Dan pobjede, i prepoznati važnost trenutka, rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u intervjuu za TASS, dogovorenom povodom 81. obljetnice Dana pobjede.

„Ovo upozorenje učinjeno je jer smo shvatili da kolektivni Zapad, ta kolektivna zapadna manjina, čini sve što je moguće da bi ponovno izbjegla vidjeti mizantropsku logiku i prečuti apsolutno ekstremističke, terorističke prijetnje Zelenskog, kako bi mu ponovno pružila političku podršku, kako bi ga stavila na naslovnice u smislu informacija i, naravno, kako bi mu osigurala oružje, novac i tako dalje. I upravo da bi se probudili i shvatili ozbiljnost situacije, poduzet je niz odgovarajućih mjera, koje su potom imale ovu vrstu informacijske podrške: jasnu, razumljivu i, ponovno naglašavam, responzivnu“, rekla je.

Rusija i Ukrajina u petak su se međusobno optužile za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi obuhvatila proslavu pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je 264 ukrajinska drona oboreno u ranim jutarnjim satima u petak, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao da je glavni grad bio meta napada, a dužnosnici su rekli da je uralska regija Perm napadnuta dronovima.

Rusija je objavila prekid vatre od 8. do 10. svibnja, kada slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi.

Rusija je upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu dovesti do masovnog raketnog napada na Kijev, a Moskva je rekla stranim diplomatima da se evakuiraju iz glavnog grada Ukrajine prije bilo kakve moguće odmazde.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage nastavile napadati ukrajinske položaje u noći na petak, što je, kako je rekao, pokazalo da Rusija nije napravila "ni simbolični pokušaj prekida vatre na frontu".

Što će sadržavati parada?

Parada koja se nekoć koristila kako bi se pokazala ruska vojna nadmoć, uključujući njene interkontinentalne balističke projektile sposobne nositi nuklearno oružje, ove godine neće sadržavati tenkove ni drugu vojnu opremu. Vojnici će ipak marširati pored Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi letjeti nad tornjevima Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin održati govor prije nego što položi cvijeće na grobu neznanog junaka.

"Općenito, sve je kao i inače osim demonstracije vojne opreme", kazao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Nakon što su se Rusija i Ukrajina međusobno optuživale za kršenje jednostranih primirja koje su proglasile proteklih dana, američki predsjednik Donalda Trump je najavio trodnevni prekid vatre od subote do ponedjeljka koje su podržali Kremlj i Kijev. Također, dvije strane su pristale razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

"Volio bih vidjeti da to stane. Rusija (protiv) Ukrajine, to je najgora stvar od Drugog svjetskog rata u pogledu (gubitka) života. Dvadeset pet tisuća mladih vojnika svakog mjeseca. To je ludo", rekao je Trump novinarima u Washingtonu. Dodao je da bi "volio vidjeti velik produžetak" primirja.

Rusija, koja je napala Ukrajinu 2022., upozorila je da bi bilo kakav pokušaj Kijeva da poremeti subotnji događaj doveo do velikog raketnog napada na ukrajinski glavni grad. Moskva je stranim diplomatima rekla da bi trebali evakuirati svoje osoblje u Kijevu u slučaju takvog napada.

Ukrajinski predsjednik Zelenski je izdao ironičnu naredbu kojom "dopušta" rusku vojnu paradu 9. svibnja, rekavši da ukrajinsko oružje neće gađati Crveni trg, piše Reuters. U Moskvi su na snazi mjere visoke sigurnosti. Fotografije Reutersa prikazuju naoružane vojnike na kamionetima te blokirane ceste oko središta glavnog grada koji zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u strahu za život proglasio primirje. Vojni analitičar: 'Rusija ne može dobiti ovaj rat!'