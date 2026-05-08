Gori jedna od najvećih ruskih vojnih baza: Ukrajinci pogodili i zgradu FSB-a

Ukrajinski dronovi jutros su izveli napade u Čečeniji, na okrug Grozni, gdje se nalazi jedna od najvećih ruskih vojnih baza, ali i na zgradu ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) u selu Znamenskoje, piše Ukrajinska pravda.

Prema videosnimkama koje kruže društvenim mrežama, u Groznom su odjeknule najmanje dvije snažne eksplozije. Ruski Telegram kanal Astra navodi da je jedan od napada pogodio područje Hankale, dok je druga meta bila zona u blizini gradske željezničke stanice.

U Hankali se nalazi ruska vojna baza i sjedište 42. gardijske motorizirane divizije, koja djeluje u sastavu 58. kombinirane vojske Južnog vojnog okruga.

Things dont seem to be going well in the Chechen capital of Grozny this morning.

Meta precizno pogođena

Željeznički kolodvor nalazi se u središtu Groznog, manje od dva kilometra od rezidencije čečenskog lidera Ramzan Kadirov i oko 1,2 kilometra od kompleksa Grozny City. Dodaju i kako je zgrada čečenskog FSB-a udaljena svega 120 metara od mjesta udara.

Oporbeni Telegram kanal Nijso objavio je snimku za koju tvrdi da prikazuje napad na zgradu FSB-a u selu Znamenskoje.

"Meta je precizno pogođena. Stanovnici slave, dok "kadirovci" tuguju. Vrh će biti nezadovoljan", stoji u objavi kanala.

Čečenske vlasti zasad se nisu službeno oglasile.

Požar u rafineriji nafte

Eksplozije su jutros zabilježene i u Jaroslavlj, gdje je nakon napada izbio požar u rafineriji nafte. Prema dostupnim informacijama, mete napada navodno su bili i Moskva te Rostov na Donu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad dugog dometa, koji je ironično nazvao “sankcijama dugog dometa”, ciljajući naftni objekt u Jaroslavlju.

Rusko ministarstvo prometa objavilo je da je rad privremeno obustavljen na 13 zračnih luka na jugu Rusije, nakon što je dron pogodio upravnu zgradu službe zračne navigacije u Rostovu na Donu.

