Vođi Čečenije teško narušeno zdravlje, a sada mu nastradao sin: Bori se za život nakon prometne nesreće

Adam Kadirov, sin čečenskog čelnika Ramzana Kadirova, doživio je tešku prometnu nesreću u Groznom. Trenutačno se nalazi u bolnici, a prema objavljenim informacijama, njegovo je stanje izričito teško.

Osamnaestogodišnji Kadirov od studenog 2023. obnaša dužnost šefa sigurnosne službe svoga oca, piše The Kyiv Independent.

Oporbeni Telegram kanal Niyso izvijestio je da je promet u glavnom gradu Čečenije bio ograničen nakon nesreće u kojoj je sudjelovao konvoj vozila s Kadirovom. Prema izvješću kanala Niyso, konvoj se kretao velikom brzinom prije nego što je naišao na prepreku, što je dovelo do lančanog sudara s više žrtava.

Helikopterom prevezen u Moskvu

Adama su helikopterom hitne pomoći prevezli u Moskvu gdje se sada nalazi na liječenju, a sletio je u 1:10 po lokalnom vremenu.

Nedugo zatim, još jedan zrakoplov poletio je iz Groznog za Moskvu. RBC Ukrajina navodi da se radi o istom zrakoplovu kojim je Ramzan Kadirov posljednjih godina često putovao u Ujedinjene Arapske Emirate.

Pogoršano zdravlje čečenskog vođe

Vijest o ovoj nesreći dolazi usred glasina o pogoršanju zdravlja čečenskog vođe. koji je navodno hospitaliziran u Moskvi u prosincu. Izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe izjavio je ranije ovog mjeseca za Kyiv Independent da Kadirov pati od zatajenja bubrega te da su rasprave o njegovu potencijalnom nasljedniku već u tijeku.

Među kandidatima se spominju Magomed Daudov, čečenski premijer Apti Alaudinov te Kadirovljev najstariji sin, Ahmat Kadirov.

Čečenija je republika s muslimanskom većinom na ruskom sjevernom Kavkazu kojom vlada Ramzan Kadirov, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države i drugi zapadni saveznici uveli su sankcije protiv Kadirova i njegove obitelji zbog kršenja ljudskih prava u Čečeniji.

