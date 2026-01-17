Putinu su dani odbrojani? 'Stvorio je čudovište koje će se samo urušiti, režim mora pasti!'

"Rusija Vladimira Putina nalik je Frankesteinovu čudovištu, čiji je kolaps neizbježan i bit će potaknut regionalnim tenzijama", kazala je za Express istaknuta disidentica, Nastja Rodinova.

Rodinova je bivša ruska politička novinarka koja od invazije na Ukrajinu živi u egzilu u Francuskoj sa svojom obitelji. Svoj dom je odlučila napustiti nakon što su njezina djeca u školi počela prolaziti 'sative istine' gdje su ih učili da Rusija spašava Ukrajinu od nacizma.

"Shvatila sam da, ako ostanem u Rusiji, neću moći šutjeti i da bih na kraju završila u zatvoru", rekla je.

Razočarala se u prosvjednike protiv režima

Kao novinarka, pomno je pratila političke prosvjede koji su izbili 2011. nakon što je Putin objavio namjeru da se kandidira za predsjednika treći put, nakon što je 2008. odstupio s te pozicije. No, razočarala se nedostatkom odlučnosti među prosvjednicima kada je režim krenuo sa snažnom represijom.

"Vidjeli smo politički neuspjeh srednje klase tijekom prosvjeda od 2011. do 2014. Tada su obrazovani urbani građani izašli na ulice, ali su, čak i u relativno blažem autoritarnom okruženju, podlegli minimalnom pritisku, dok se režim brzo pretvorio u diktaturu", prisjetila se Rodinova.

Vjeruje da će Putin pasti

Unatoč gorkim neuspjesima iz prošlosti, Nastja i dalje vjeruje da će se Putinov režim urušiti pod težinom vlastitih unutarnjih proturječja.

"Putinova Rusija je poput Frankensteinova čudovišta, groteskno biće sastavljeno od mrtvih dijelova, oživljeno nečijom ludom voljom. Čujem priče o ‘preodgoju čudovišta’, o tome kako ga treba učiniti dobrim, poslušnim, kako mu treba usaditi europske vrijednosti, pristojno odjenuti, naučiti ga da ne ubija i ne siluje. Takav plan je, razumljivo, zabrinjavajuć. Jedina stvarna opcija je rastaviti ga natrag na dijelove, a možda ti dijelovi mogu ponovno oživjeti“ rekla je.

Kazala je da je ta metafora njezin način da izrazi neizbježnost ruskog kolapsa.

'Sustav počiva na jazu između regija'

Rodinova objašnjava kako siromaštvo, korupcija, cenzura, pa čak niti rat nisu potaknuli prosvjede u Rusiji, ali ističe da sustav počiva na golemom jazu između regija.

"Čečenija i Sibir, Moskva i Čukotka, Kalmikija i Volgograd u biti su različiti svjetovi, kojima se upravlja iz središta, prisilno stavljeni u iste okvire, a resursi se često raspodjeljuju nepravedno. Svaki od tih svjetova ima vlastiti identitet, vlastiti ponos. U tome vidim potencijal", kaže Rodinova.

Rusija ima izuzetno raznoliku populaciju koja se sastoji od gotovo 200 različitih etničkih skupina, od kojih svaka ima svoju kulturu i identitet. Zemlja je podijeljena na 89 regija od kojih je 21 samoupravna etnička republika poput Tatarstana i Čečenije, a gdje većinu stanovništva čine muslimani.

Financijski pritisci

Ruske regije trenutačno se suočavaju s rastućim financijskih pritiscima zbog rata u Ukrajini, budući da se većina resursa preusmjerava u Putinovu vojnu kampanju.

Rodinova navodi da se 56 regija suočava sa značajnim proračunskim deficitima, dok izdaci nezaustavljivo rastu, a prihodi padaju. Drugim riječima, te se regije bore s nedostatkom financija za osnovne javne usluge, kao što su zdravstvo ili obrazovanje.

U državi u kojoj je cenzura ugušila glas naroda, prazne blagajne brojnih regija mogle bi postati jedini bunt kojeg Putinov režim više neće moći kontrolirati.

