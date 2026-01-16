Nacija se sprema za treći svjetski rat! Ni stariji od 60 neće biti pošteđeni borbe protiv Vladimira Putina

Ako dođe do horora od kojeg svi strahuju - trećeg svjetskog rata, nitko neće biti pošteđen pa tako ni starija dobna skupina koja može očekivati borbu protiv Vladimira Putina. U iznenađujućem obratu, umirovljeni vojnici u šezdesetima uskoro bi se mogli ponovno naći u uniformama.

Britanski ministri podići će dobnu granicu za stratešku rezervu s 55 na 65 godina u okviru mjera usmjerenih na pripremu nacije za rat, objavit će u četvrtak Ministarstvo obrane, piše Expess.co.uk.

Bivši pripadnici oružanih snaga također će ostati "dežurni" još jedno desetljeće, a prag za poziv u službu bit će snižen. Trenutačno ministar obrane može prisiliti sve veterane vojske ili RAF-a koji nisu časnici da uzmu oružje tijekom krize ili nacionalne krize ako su otišli u posljednjih 18 godina i mlađi su od 55 godina. To razdoblje za mornaricu iznosi samo šest godina, ali će se prema novom zakonodavstvu povećati na 18 godina.

Vjeruje se da postoji 95 tisuća pripadnika

Promjene će omogućiti da veterani koji nisu časnici budu pozvani do 65. godine, u skladu s postojećim pravilima za časnike. Nova pravila bit će obvezna za one koji su trenutno u oružanim snagama, ali oni koji su već otišli moći će se prijaviti. Vjeruje se da postoji oko 95.000 pripadnika strateške rezerve, iako vlada ne zna gdje su svi oni zbog toga što s njima nije održavala kontakt tijekom godina, navodi se u izvješću.

Izvor iz ministarstva obrane rekao je da ne mogu isključiti slanje 65-godišnjaka u borbu, ali je rekao da će njihove uloge biti odabrane na temelju njihovih vještina i iskustva. Izvor je rekao:

"Mnogi od njih imaju iskustva s raspoređivanjem u Iraku i Afganistanu, a uloge koje bi na kraju mogli obavljati mogle bi biti kibernetičke, logističke, obuka...", kaže izvor.

Prag za mobilizaciju proširen kako bi uključio 'ratne pripreme'

Prag za mobilizaciju također bi se promijenio, rekao je izvor. Prema postojećim pravilima, pripadnici pričuve mogu biti pozvani u slučaju "nacionalne opasnosti, velike izvanredne situacije ili napada u Ujedinjenom Kraljevstvu". To će se proširiti na "ratne pripreme", isti prag kao i za pričuvnike koji su napustili aktivnu službu u posljednjih nekoliko godina.

Ministarstvo obrane izjavilo je da bi moglo pozvati mali broj pričuvnika za preuzimanje specijaliziranih, neborbenih uloga, navodeći kibernetičku sigurnost kao primjer. General-pukovnik Paul Griffiths, zapovjednik Stalnog zajedničkog zapovjedništva, koji predvodi napore kako bi se osiguralo da je Britanija spremna suočiti se s rastućom prijetnjom rata, rekao je:

"Moramo osigurati da naše oružane snage mogu koristiti broj i vještine potrebne za suočavanje s tim. U potpunosti podržavam ove mjere, koje će nam dati najširi mogući skup iskusnog osoblja na koje se možemo osloniti u kriznim vremenima."

U četvrtak službena najava

O promjenama, koje su dio zakonodavstva za oružane snage koje se objavljuje u parlamentu u četvrtak, prvi je izvijestio BBC. Smatraju se ključnim promjenama za koje ministri vjeruju da će pomoći u poboljšanju britanske spremnosti za sukob.

Postoji "stvarni rizik" da se UK uključi u rat s Rusijom, nedavno je upozorio visoki dužnosnik NATO-a. James Appathurai, zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za inovacije, hibridne i kibernetičke sustave, rekao je:

"Postoji stvarni rizik od rata. To smo čuli od naših obavještajnih šefova, od naših političkih čelnika diljem Europe. I moramo biti jaki kako ne bi bilo rata. Najbolje sredstvo odvraćanja bit će da smo sposobni. Ovo je trenutak stvarnog rizika. I to će biti rasprava koju će Rusi poticati iza kulisa. Moramo držati nogu na gasu. Nemamo sposobnosti koje su nam potrebne", rekao je.

Obvezna obuka i testovi za pričuvnike ukinuti 1990-ih

Do 1990-ih, osobe koje su još uvijek bile podložne "obvezi služenja u pričuvi" morale su pohađati jedan vikend obuke svake godine i polagati obvezne testove fizičke spremnosti i rukovanja oružjem. To se više ne događa.

Oni koji su već napustili službu i nalaze se u strateškoj rezervi neće biti pogođeni promjenama osim ako se ne odluče za to. Trenutno samo 5 posto veterana još uvijek ima obvezu služenja vojnog roka, a nije jasno koliko će promjene povećati taj broj.

Ministarstvo obrane nada se uvođenju promjena u proljeće sljedeće godine.

