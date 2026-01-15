Kremlj: 'Trump je u pravu, to je stvarno tako!'; Špijunska afera trese Moskvu

Moskva je podržala izjave Donalda Trumpa u kojima je tijekom noću krivicu za kočenje dogovora o miru svalio na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, piše Sky News.

Naime, u intervjuu za novinsku agenciju Reuters, govoreći o Vladimiru Putinu rekao je da mislim da je ruski predsjednik spreman postići dogovor.

"Mislim da je Ukrajina manje spremna postići dogovor", ustvrdio je. Na pitanje zašto još nije uspio riješiti sukob, Trump je odgovorio: "Zelenski."

Kremlj je danas objavio da se Rusija slaže s tim stavom. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je: "S tim se možemo složiti, to je stvarno tako. Predsjednik Putin i ruska strana nastavljaju biti otvoreni."

Peskov je također rekao da će Moskva primiti izaslanika Bijele kuće Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera nakon što se dogovori datum posjeta.

Rusi nastavljaju napadati Ukrajinu

Ukrajinska hitna služba priopćila je da su pokrenuti snažni ruski napadi diljem zemlje treću noć zaredom. Fragmenti ruskog drona pogodili su 15-katnicu u Kijevu, izvijestila je služba na Telegramu.

Još jedan dron eksplodirao je u kući u selu Veliki Burluk u Harkovskoj regiji, uzrokujući požar površine veće od 100 četvornih metara.

Tijekom noćnog granatiranja u središnjoj Žitomirskoj regiji, zapalio se kritični infrastrukturni objekt, dok je nekoliko ruskih dronova pogodilo i stambenu zgradu u gradu Putivlju u sjeveroistočnoj Sumskoj regiji.

Nitko nije ozlijeđen u nijednom od napada, izvijestila je služba.

Ruske snage zauzele su više od 300 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija u prvoj polovici siječnja, kazao je načelnik ruskog Glavnog stožera Valerij Gerasimov u četvrtak. Rusija je rekla da je prošle godine osvojila 6640 četvornih kilometara u Ukrajini.

Imenovan novi ukrajinski ministar obrane

Ukrajinski parlament je u srijedu imenovao mladog tehnokrata Mihaila Fedorova ministrom obrane dok vlada nastoji potaknuti inovacije kako bi ojačala vojsku u vrijeme teške faze gotovo četiri godine dugog rata.

Predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je 34-godišnjem Fedorovu naredio da implementira brza odluke radi zaštite ukrajinskog neba, jačanja opskrbnih linija do bojišnice i uvođenja drugih tehnoloških rješenja kako bi se zaustavio ruski prodor.

Iscrpljena ukrajinska vojska je na bojišnici nadjačana i po broju ljudi i količini naoružanja od početka ruske invazije u veljači 2022.

Ruske snage sporo napreduju u istočnoj Donjeckoj oblasti te nastoje probiti obrambene linije na jugu i sjeveroistoku.

S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata ne uspijevaju dovesti do opipljivih rezultata, Kijev se suočava s potrebom da ojača svoje oružane snage koje broje oko milijun pripadnika.

Rusija protjerala britanskog diplomata

Rusija je u četvrtak protjerala britanskog diplomata za kojeg tvrdi da je neprijavljeni časnik britanskih obavještajnih službi te upozorila London da Moskva neće tolerirati takve špijunske aktivnosti na svom teritoriju.

FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, imenovao je britanskog diplomata, drugog tajnika u moskovskom veleposlanstvu, kao tajnog agenta za britansku obavještajnu službu. Ruski mediji objavili su fotografije diplomata.

Rusija je izjavila da službenik ima dva tjedna da napusti Rusiju. Britansko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je britansku otpravnicu poslova u Rusiji Danae Dholakiju kako bi uputilo službeni prosvjed zbog situacije. "Ponovno je naglašeno da Moskva neće tolerirati aktivnosti neprijavljenih britanskih obavještajnih časnika u Rusiji", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

"Također je izdano upozorenje da će ruska strana, ako London pogorša situaciju, dati odlučan 'zrcalni' odgovor“, navodi se.

Prosvjednici ispred ministarstva vanjskih poslova skandirali su slogane usmjerene protiv Velike Britanije oko britanskog diplomatskog automobila u kojem se nalazila otpravnica poslova.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine, Rusija i Zapad redovito se međusobno optužuju za vođenje špijunskih kampanja intenziteta kakav nije viđen od najoštrijih dijelova hladnog rata.

Rusija tvrdi da su Središnja obavještajna agencija (CIA), britanska tajna obavještajna služba poznata kao MI6, i francuski DGSE pojačali pokušaje krađe tajni, regrutiranja Rusa i sijanja razdora unutar Rusije.

Vođe zapadnih obavještajnih službi kažu da FSB, ruska vanjska obavještajna služba SVR i vojna obavještajna služba GRU izvode velike kibernetičke napade i sabotaže diljem zapadnog svijeta, što Moskva poriče.

