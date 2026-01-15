Grenlandska ministrica na rubu suza nakon sastanka s 'neprijateljem EU-a': 'Pristisak raste'

Suočeni s nizom američkih prijetnji da će preuzeti Grenland, danski ministar vanjskih poslova i njegov grenlandski kolega otputovali su u Washington u nadi da će voditi razumne i prijateljske razgovore s državnim tajnikom Marcom Rubiom.

No, njihov plan za smirujući diplomatski susret prerastao je u napet izravni obračun u Bijeloj kući s JD-jem Vanceom.

Tijekom protekle godine američki potpredsjednik stekao je reputaciju izrazite netrpeljivosti prema starom kontinentu, a mnoge europske vlade strahuju od njegova tvrdolinijaškog utjecaja na predsjednika Donalda Trumpa, osobito kada je riječ o preuzimanju teritorija dugogodišnjeg saveznika.

Pritisak raste

Neposredno nakon sastanka s Vanceom i Rubiom, grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeld bila je na rubu suza tijekom intervjua uživo za grenlandsku televiziju KNR.

Vidno potresena, Motzfeld je drhtavim glasom opisala nepodnošljiv teret koji je nosila posljednjih dana.

"Posljednjih nekoliko dana bilo je izuzetno teško. Pritisak je postajao sve jači, a mi smo se pripremali za svaki mogući scenarij", izjavila je ministrica. Priznala je da je američkim dužnosnicima pokušala objasniti strah i neizvjesnost koji su zavladali među stanovništvom Grenlanda zbog stalnih prijetnji iz Washingtona.

Europska strana uznemirena

Među deset ministara i dužnosnika koji su anonimno govorili za Politico za ovaj članak, nitko Vancea ne smatra saveznikom, ni u pregovorima o Grenlandu, ni za transatlantske odnose općenito.

"Vance nas mrzi", rekao je jedan europski diplomat, kojemu je anonimnost omogućila iskrenost, kao i ostalima citiranima u tekstu. Najava da će potpredsjednik predvoditi razgovore u Washingtonu o Grenlandu uznemirila je europsku stranu. "On je tvrdi momak", rekao je isti diplomat. "Sama činjenica da je on tamo puno govori i mislim da je to loše za ishod."

Trump kaže da želi "vlasništvo" nad Grenlandom iz razloga američke nacionalne sigurnosti i da će ga dobiti pregovorima ili, ako bude potrebno, možda čak i vojnim putem.

'Nije bilo objave rata'

Ulog je mnogo veći od same sudbine otoka s 57 tisuća stanovnika, pa čak i od budućnosti Arktika. Ratoborna retorika iz Bijele kuće zaprepastila je američke saveznike u NATO-u i izazvala upozorenja iz Danske da bi takav potez uništio poslijeratni zapadni savez. Drugi smatraju da je međunarodni poredak na kojem se temelje transatlantski odnosi već nepovratno narušen.

Na kraju su se razgovori u Washingtonu u srijedu odvili onoliko dobro koliko se moglo očekivati, rekli su dužnosnici nakon sastanka: Amerikanci su bili izravni, ali nije bilo objave rata. Niti se susret pretvorio u javno poniženje kakvo je Vance prošle godine priredio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom tijekom posjeta Bijeloj kući.

Dvije su strane jasno i snažno iznijele svoje stavove, ali su se dogovorile da nastave razgovore. Bit će osnovana visoka radna skupina koja će istražiti postoji li mogućnost kompromisa između Danaca, Grenlanđana i Trumpa.

Temeljno neslaganje

Razgovor "nije bio toliko uspješan da bi naši američki kolege rekli: ‘Oprostite, sve je to bio nesporazum, odustajemo od svojih ambicija’", našalio se danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen pred novinarima nakon, kako je rekao, "iskrene" razmjene s Vanceom i Rubiom. "Očito postoji neslaganje."

"Predsjednik ima želju osvojiti Grenland", dodao je Rasmussen. "Za nas su ideje koje ne poštuju teritorijalni integritet Kraljevine Danske ili pravo grenlandskog naroda na samoodređenje, naravno, potpuno neprihvatljive. Stoga i dalje imamo temeljno neslaganje. I slažemo se da se ne slažemo."

Budući razgovori, rekao je, moraju poštovati "crvene linije" koje su postavili Grenland i Danska. Očekuje se da će radna skupina pomoći u smanjenju "temperature" oko tog pitanja kada započne s radom u nadolazećim tjednima, dodao je Rasmussen.

Mala pobjeda za Dance jest to što se pitanje Grenlanda, barem zasad, preselilo s divljih objava na društvenim mrežama, na kojima je otok bio prikazivan omotan američkom zastavom, u formalni diplomatski kanal, dajući svima vrijeme da se smire. Ako se to održi, to će već nešto značiti.

Niz objava na platformi X od strane Trumpovih saveznika, uz beskompromisne izjave samog predsjednika, ostavio je europske dužnosnike zgroženima. U jednoj objavi koju je Bijela kuća podijelila ovog tjedna, Trump se vidi kako gleda kroz prozor Ovalnog ureda na prizor zaleđene karte Grenlanda.

Iza njega stoji Vance i promatra. "Bilo je užasno", rekao je prvi diplomat citiran u tekstu za POLITICO.

Nema prijatelja

Malo će Europljana zaboraviti Vanceove napade na Zelenskog tijekom obračuna u Ovalnom uredu prošlog veljače. Vance je također šokirao i zgrozio Europu kada ih je napao zbog odbijanja suradnje s krajnjom desnicom te se ogorčeno žalio koliko Amerika plaća za europsku sigurnost.

Nasuprot tome, Rubio se među europskim dužnosnicima često opisuje kao „stabilan“ i općenito se smatra osobom bližom prioritetima europskog mainstreama, posebno po pitanju sigurnosti i rata u Ukrajini.

U trenutku pisanja, Vance još nije javno iznio svoju verziju razgovora o Grenlandu. Kao odgovor na upit za komentar, zamjenik glasnogovornika potpredsjednika uputio je na ranije izjave u kojima je Vance rekao da „voli Europu“ i europske narode — ali je također naveo da su europski čelnici bili „uspavani za volanom“ te da je Trumpova administracija frustrirana njihovim neuspjehom u rješavanju pitanja poput migracija i ulaganja u obranu.

Jedan dužnosnik EU-a, govoreći nakon sastanka, sugerirao je da je zapravo dobro što je Vance uključen jer on "vuče konce" i ima snažan utjecaj na Trumpa.

No drugdje skepticizam ostaje dubok, i prerasta u zabrinutost zbog mogućnosti da bi, kada Trumpov drugi mandat završi, upravo Vance mogao preuzeti Bijelu kuću.

Dok Trump, kažu neki dužnosnici EU-a, može biti rastresen, Vance se čini ideološki dosljednijim u svom neprijateljstvu prema Europi. To bi predstavljalo rizik ne samo za Grenland, nego i za NATO i Ukrajinu. Neki europski diplomati Trumpove teritorijalne ambicije vide kao dio šireg obrasca koji uključuje Vanceove napade i novu strategiju nacionalne sigurnosti Bijele kuće, koja nastoji preusmjeriti europsku demokraciju prema ciljevima Trumpova MAGA pokreta.

Možda ga jednostavno uzmu?

Kad je riječ o sporu oko Grenlanda, mnogi u Bruxellesu i europskim prijestolnicama su pesimistični. Čak ni Rasmussen, danski ministar vanjskih poslova, nije se pretvarao da je dogovor na vidiku i priznao je da do njega možda nikada neće doći. "Trump ne želi ulagati u nešto što ne posjeduje", rekao je jedan diplomat EU-a. SAD već ima širok pristup Grenlandu za vojne rasporede prema postojećim sporazumima te bi lako mogao ulagati u daljnji gospodarski razvoj, prema tvrdnjama Danaca i njihovih saveznika.

"Nije jasno o čemu se uopće pregovara, jer Amerikanci već mogu imati što god žele", rekao je drugi diplomat. "Jedino što Danska ne može dati jest reći da Grenland može postati američki."

Možda na kraju neće biti pitanje što Grenland može dati ako predsjednik i njegov revni zamjenik odluče jednostavno ga uzeti.

