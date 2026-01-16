FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PITAM SE ZAŠTO' /

Talijanski ministar ismijao europske snage na Grenlandu: 'Zvuči kao početak vica'

Talijanski ministar ismijao europske snage na Grenlandu: 'Zvuči kao početak vica'
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom

16.1.2026.
17:53
Hina
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Italija je odbila pridružiti se europskoj misiji na Grenlandu, a ministar obrane te zemlje Guido Crosetto otvoreno je ismijao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Europe i SAD-a zbog namjere američkog predsjednika Donalda Trumpa da zauzme taj arktički otok, prenose u petak mediji.

"Grenland. Pitam se zašto. Putovanje?", rekao je u petak u Rimu.

"Petnaest Talijana, 15 Francuza, 15 Nijemaca - zvuči kao početak vica", rekao je Crosetto o europskoj misiji.

'Ne razumijem'

Ovaj tjedan neke europske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za što je talijanski ministar obrane rekao da ne razumije.

Američki predsjednik želi preuzeti Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za sigurnost SAD-a zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala. Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Arktik na rubu eksplozije, ni jedan scenarij nije nemoguć: Europa razjedinjena

GrenlandItalijaDonald TrumpEuropska Unija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'PITAM SE ZAŠTO' /
Talijanski ministar ismijao europske snage na Grenlandu: 'Zvuči kao početak vica'