Skrivene opasnosti lošeg držanja za stolom: 'Izaziva čak sedam zdravstvenih problema'

U eri u kojoj većina radnog dana prolazi u sjedenju za računalom, pogrbljenost je postala gotovo uobičajena pojava. Mnogi je doživljavaju tek kao estetski problem, no britanska liječnica dr. Leen Tannous upozorava da je istina mnogo ozbiljnija. Loše držanje, tvrdi ona, nije samo "izbor izgleda", već svakodnevni "ulog u zdravlje" koji može dovesti do niza bolnih i kroničnih stanja.

Dr. Tannous, koja radi u britanskom sustavu javnog zdravstva (NHS) i u privatnoj praksi u Londonu, koristi društvene mreže kako bi educirala javnost o opasnostima sjedilačkog načina života. U svojoj praksi, kaže, svakodnevno svjedoči stvarnim simptomima uzrokovanim nepravilnim položajem tijela, od glavobolja i probavnih smetnji do kronične boli, piše Mirror.

Sedam stanja uzrokovanih pogrbljenošću

Prema upozorenju dr. Tannous, dugotrajno sjedenje s pogrbljenim leđima i glavom pognutom prema naprijed može izazvati čak sedam zdravstvenih problema.

Prve na listi su tenzijske glavobolje i migrene, koje nastaju zbog stalne napetosti u mišićima vrata i baze lubanje. Slijedi bol u vratu i problemi s vratnim diskovima, kao izravna posljedica gledanja u ekrane.

Treći problem je bol u gornjem dijelu leđa i ramenima, rezultat zaobljenih ramena i pogrbljenosti. Iznenađujuće, loše držanje može uzrokovati i bol u čeljusti te škrgutanje zubima (bruksizam) jer nepravilan položaj glave utječe na poravnanje čeljusti. Dugotrajan pritisak može dovesti i do kompresije živaca, što se očituje kao trnci u rukama ili prstima. Naposljetku, tu su i probavne smetnje jer pogrbljeno sjedenje komprimira trbušne organe te kronična bol u donjem dijelu leđa zbog nedostatka potpore za kralježnicu.

Foto: Shutterstock

Problem sjedilačkog načina života

Ova upozorenja posebno su relevantna za Hrvatsku, gdje sjedilački način života uzima sve više maha. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, oko 60 posto populacije je tjelesno neaktivno. Uz rast uslužnog i IT sektora, sve veći broj zaposlenika provodi osam ili više sati dnevno sjedeći.

Alarmantan je i podatak da se nepravilno držanje javlja kod 20 do 25 posto djece školske dobi, što stvara podlogu za ozbiljne probleme u odrasloj dobi. Ne čudi stoga što su bolesti mišićno-koštanog sustava, a osobito bolovi u leđima, jedan od vodećih uzroka odlazaka na bolovanje u Hrvatskoj.

Vježbe koje pomažu

Srećom, rješenje ne zahtijeva drastične promjene. Dr. Tannous ističe: "Male korekcije, ako se rade dosljedno, čine ogromnu razliku". Ključ je u osvještavanju položaja tijela tijekom dana.

Preporučuje se primjena pravila "zamišljene niti": sjedite uspravno kao da vas nit vuče s vrha glave prema stropu. Donji dio leđa treba biti čvrsto prislonjen uz naslon stolca, a stopala ravno na podu, bez križanja nogu.

Najvažnije od svega je uvesti redovite pauze. Preporuka je ustati i protegnuti se svakih 30 do 60 minuta kako bi se prekinuo statičan položaj.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'