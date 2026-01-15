Vladimir Putin zlosudno: 'Situacija se pogoršava; Mi nećemo stati'

Rusija će nastaviti ciljeve specijalne vojne operacije sve dok Ukrajina ne bude spremna za mir - izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na ceremoniji predaje vjerodajnica, objavili su na portalu Rossiyskaya Gazeta.

"Naša zemlja teži dugoročnom i održivom miru koji pouzdano osigurava sigurnost svih", rekao je.

Prema ruskom čelniku, nisu svi, uključujući Kijev, spremni za to, ali Moskva se nada da će priznanje te potrebe doći prije ili kasnije. Putin je dodao da će Rusija do tada nastaviti "dosljedno slijediti svoje ciljeve".

Tijekom svog govora, Putin je rekao da se mir ne događa sam od sebe - on se gradi, i to svaki dan. Podsjetio je sve da mir zahtijeva trud, odgovornost i svjestan izbor.

'Monolog jakih'

Situacija na međunarodnoj sceni se "sve više pogoršava", rekao je i naveo da diplomacija, traženje konsenzusa i kompromisa sve se više zamjenjuju jednostranim, vrlo opasnim akcijama“:

"I umjesto dijaloga među državama, postoji monolog onih koji, po pravu jakih, smatraju dopuštenim diktirati svoju volju, učiti druge kako živjeti i davati naredbe", naveo je Putin i dodao da treba ustrajnije zahtijevati da cijela svjetska zajednica poštuje međunarodno pravo, „i pruži stvarnu pomoć novom, pravednijem, multipolarnom svjetskom poretku koji se nastaje“.

Dodao je i da je Rusija "iskreno predana idealima multipolarnog svijeta": "Naša zemlja je oduvijek slijedila i nastavit će slijediti uravnotežen, konstruktivan kurs vanjske politike koji uzima u obzir i naše nacionalne interese i objektivne trendove globalnog razvoja."

Založio se za jačanje UN-a

Dodao je i da se Rusija "zalaže za jačanje ključne, središnje uloge" Ujedinjenih naroda u svjetskim poslovima, objavio je TASS.

Naveo je da sigurnost mora biti sveobuhvatna: "Ne može se osigurati za neke (zemlje) na štetu sigurnosti drugih. To načelo utvrđeno je u temeljnim međunarodnim pravnim dokumentima. Zanemarivanje ovog osnovnog, vitalnog načela nikada nije dovelo do ničega dobrog i nikada neće dovesti do ničega dobrog."

Putin je također predložio nastavak rasprave o inicijativama Moskve za novu sigurnosnu arhitekturu.

Naveo je da je ruska strana predložila opcije i "racionalna rješenja koja bi mogla zadovoljiti sve - u Sjedinjenim Državama, Europi, Aziji i cijelom svijetu".

Naveo je da je Rusija spremna obnoviti odnose s europskim zemljama te je iskazao solidarnost s Kubom, koja namjerava svim silama braniti svoj suverenitet: "Želio bih napomenuti da Rusija i Republika Kuba imaju uistinu snažne i prijateljske odnose. Uvijek pružamo pomoć našim kubanskim prijateljima i solidarni smo s njihovom odlučnošću da svim silama brane svoj suverenitet i neovisnost."

