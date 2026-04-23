Najprovokativnija tenisačica se vraća na teren, iza nje je burna prošlost

Camila Giorgi objavila je da se vraća tenisu 2027. godine.

Otkrila je to Camila, koja nosi titulu 'najprovokativnije tenisačice svIjeta' dok je odgovarala na pitanja fanova na Instagramu.

Giorgi (34), iza sebe ima turbulentne godine tijekom kojIh je prekinula karijeru pa se suočila s ozbiljnim optužbama za izbjegavanje plaćanje poreza i krađu predmeta iz luksuzne vile.

Giorgi je svojedobno bila 26. tenisačica na svijetu, igrala je i četvrtfinale Wimbledona i osvojila četiri WTA turnira, od kojih je najveći onaj iz serije "masters 1000" u Montrealu 2021.

Odlazak obavijen velom tajne

Misterij oko Camile Giorgi počeo je kada se njeno ime, bez ikakve službene najave, jednostavno pojavilo na popisu umirovljenih igračica Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA). Time je uklonjena iz protokola za antidopinška testiranja, a WTA je tada potvrdio da tjednima nisu mogli stupiti u kontakt s njom. Talijanski mediji ubrzo su lansirali priču da je pobjegla u Sjedinjene Američke Države.

Razlog bijega, tvrdili su, bila je istraga financijskih vlasti zbog nepravilnosti u njezinim poreznim prijavama. Ubrzo su se pojavile i nove, još bizarnije optužbe. Vlasnik vile u okolici Firence optužio je nju i njezinu obitelj da su otišli bez plaćanja šestomjesečne stanarine. Tvrdio je da su sa sobom odnijeli namještaj u vrijednosti između 50 i 100 tisuća eura, uključujući perzijske tepihe, skupocjene komade namještaja, pa čak i starinski stol težak pola tone.

Demanti i novi život

Nakon višemjesečne šutnje, Giorgi se oglasila i demantirala sve optužbe. U intervjuu je ustvrdila da su za porezne probleme krivi "vanjski ljudi koji su upravljali" njezinom karijerom. Optužbe za krađu također je odbacila. Uz to, tenisačica se i ranije našla pod istragom zbog sumnje da je koristila lažnu potvrdu o cijepljenju protiv COVID-19 kako bi mogla nastupati na turnirima, što je također negirala.

Foto: Cinzia Camela/Zuma Press/Profimedia

Tijekom pauze posvetila se karijeri modela i promociji vlastitog brenda donjeg rublja. U veljači ove godine udala se za bivšeg argentinskog tenisača i trenera Andreasa Ignacija Pasuttija.

