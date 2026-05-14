U Hrvatsku stiže potpuno novi SUV: Evolucija i odvažan dizajn u inteligentnom pakiranju

Kia Seltos, druga generacija uspješnog subkompaktnog SUV-a, označava smjelu evoluciju prvim dolaskom modela u Europu. Pozicioniran u segmentu C-SUV-ova, jednom od najbrže rastućih segmenata u Europi, Seltos igra ključnu ulogu u jačanju Kijine ponude SUV-ova tijekom tekućeg prijelaza industrije na elektrifikaciju na kontinentu.

Svojim europskim predstavljanjem, Seltos naglašava Kijino vodeće mjesto u dizajnu i njezinu predanost pružanju profinjene praktičnosti, moderne tehnologije i napredne upotrebljivosti za kupce koji traže svestran SUV sa snažnom prisutnošću. Seltos je redizajniran kako bi pružio iskustvo vožnje koje ulijeva više samopouzdanja i pametniju svakodnevnu upotrebljivost. Kombinirajući autentičan karakter SUV-a s inteligentnom tehnologijom i prostranom, svestranom unutrašnjošću unutar kompaktnih dimenzija, model postavlja novi standard u segmentu C-SUV-ova.

„Globalno, Kia Seltos je oduvijek u najboljem izdanju predstavljao Kijinu pažnju prema vrijednosti te je postao drugi najprodavaniji model marke u svijetu, a dok drugu generaciju prvi put donosimo u Europu, ne samo da jačamo svoju prisutnost u jednom od najbrže rastućih SUV segmenata na tržištu, već i učvršćujemo Seltosovu poziciju unutar Kijine globalne ponude“, rekao je Sjoerd Knipping, glavni operativni direktor Kia Europe. „Seltos nam omogućuje da kupcima ponudimo svestran i tehnološki napredan SUV, a istovremeno zadržimo zamah dok elektrifikacija napreduje različitim brzinama na europskim tržištima.“

Praktičan, elegantan i samouvjeren

Seltos utjelovljuje Kijinu viziju samouvjerenog i svestranog SUV-a koji spaja odvažan dizajn, inteligentno pakiranje i besprijekornu povezivost.

Napravljen je za kupce koji traže udobnost, sigurnost i napredne tehnologije pomoći vozaču, a ne isključivo sportski karakter, te stavlja veliki naglasak na svakodnevnu upotrebljivost i stabilnost.

Prostrana unutrašnjost, velikodušan prtljažni prostor i intuitivne značajke praktičnosti čine svakodnevnu vožnju lakom i ugodnom, a istovremeno podržavaju aktivan način života.

Odvažan i progresivan dizajn za svaku dimenziju života

Razvijen u skladu s Kijinom dizajnerskom filozofijom 'Opposites United', Seltos predstavlja modernu baštinu SUV-ova s motorima s unutarnjim izgaranjem u kombinaciji s naprednom sofisticiranošću inspiriranom Kijinim dizajnerskim jezikom električnih vozila. Njegov odvažan, robustan stav i čiste, precizne površine pružaju vodeći SUV stil u segmentu.

Ključne vanjske značajke uključuju:

- Dimenzije: 4.430 milimetara (dužina) × 1.830 milimetara (širina) × 1.600 milimetara (visina); međuosovinski razmak 2.690 milimetara, što pruža najbolju svestranost u klasi

- Dizajn prednjeg dijela: Kijina prepoznatljiva rasvjeta u obliku zvjezdane karte s tankim uzorkom koji se proteže u gornju masku, donoseći dizajn inspiriran električnim vozilima u tradicionalni segment

- Dizajn boka: produženi D-stup povećava prostranost u drugom redu, dok snažne linije ramena i lebdeća linija krova stvaraju dinamičnu siluetu

- Dizajn stražnjeg kraja: Grafika svjetala u obliku Zvjezdane karte vizualno proširuje stražnji profil, naglašavajući čvrst i robustan stav; spojler usmjeren prema dolje poboljšava aerodinamiku, a nadopunjuje ga skriveni stražnji brisač

- Opreme: Baseline (GL, GLS): uravnotežen i cjelovit dizajn za široku bazu kupaca; GT-line: sportskiji karakter s namjenskim vanjskim body kitom i prepoznatljivim interijerom; X-line: robusni, vrhunski izgled s tamnim vanjskim detaljima, crnom unutrašnjošću i tamnim amblemom

Unutrašnjost Seltosa prevodi dizajn inspiriran električnim vozilima u SUV s tradicionalnim pogonskim sklopom, pružajući dinamično, elegantno i moderno okruženje prilagođeno svakodnevnim europskim potrebama za mobilnošću. Široki, čisti horizontalni oblici stvaraju osjećaj otvorenosti, dok optimizirano pakiranje osigurava velikodušan prostor za glavu i noge za sve putnike. Otvoreni dizajn središnje konzole poboljšava funkcionalnost i pojačava moderan, visokotehnološki osjećaj kabine. Vrhunski materijali i pregledan raspored kombiniraju udobnost s vizualnom jasnoćom.

Među glavnim elementima udobnosti i praktičnosti interijera su:

- Integrirani panoramski široki zaslon: 12,3-inčni digitalni klaster + 5,3-inčni zaslon klime + 12,3-inčni multimedijski zaslon

- Ujedinjeno grafičko korisničko sučelje za intuitivno upravljanje

- Ambijentalna rasvjeta obgrljuje unutrašnjost s više izvora osvjetljenja

- Vozačevo sjedalo za opuštanje (ovisno o paketu opreme)

- Široki panoramski krovni otvor za otvorenu, prozračnu atmosferu

- Prilagodljiva ambijentalna rasvjeta sa 64 boje za poboljšanje ugođaja u automobilu

- Sjedala s nagibom u drugom redu podesiva za 24 stupnja (12 stupnjeva naprijed i natrag)

- Vrhunski Harman Kardon audio sustav za impresivan zvuk

S vodećim prtljažnikom od 536 litara (VDA) i fleksibilnim postavkama za pohranu, uključujući sklopivu dvoslojnu prtljažnu ploču, Seltos podržava i svakodnevni život i vikend avanture. Kijin AddGear sustav dodatne opreme dodatno poboljšava svakodnevnu upotrebljivost omogućujući kupcima da pričvrste modularnu dodatnu opremu za pohranu kako bi svakodnevne potrepštine bile uredno organizirane.

„Seltos spaja kvalitete koje europski kupci očekuju od modernog SUV-a: odvažan, robustan dizajn s jakom prisutnošću na cesti, prostranu i svestranu unutrašnjost te napredne tehnologije povezane s električnim vozilima“, rekao je Pablo Martínez Masip, potpredsjednik za proizvode, brend i korisničko iskustvo u Kia Europe. „Izvanredan prtljažni prostor, e-AWD, V2L i Stay Mode pokazuju kako Seltos pretvara inovacije električnih vozila u praktičan proizvod za svakodnevnu upotrebu.“

Vozne performanse i pogonski sklop

Izgrađen na najnovijoj Kijinoj platformskoj arhitekturi, Seltos je razvijen kroz opsežnu međufunkcionalnu suradnju između Koreje i Tehničkog centra Hyundai Motor Europe (HMETC) u Rüsselsheimu (Njemačka). Kako bi se osiguralo da vozilo zadovoljava europske ceste i očekivanja kupaca, ključne inženjerske i testne aktivnosti odvijale su se u Španjolskoj i Švedskoj.

Seltos slijedi filozofiju vožnje orijentiranu na udobnost i usklađenost, koja se namjerno razlikuje od sportskijih Kijinih modela. Cilj je bio postići uravnoteženo i predvidljivo upravljanje, osiguravajući da automobil ostane stabilan i upravljiv čak i blizu granice upravljivosti. Arhitektura ovjesa modela posebno je rekalibrirana, s opcijama kotača koje uključuju 18-inčne i 19-inčne gume.

Posebna je pažnja posvećena upravljanju, koje je prvenstveno razvijeno u HMETC-u u Španjolskoj. Nudi precizan odziv na sredinu za vožnju autocestom i udobne, glatke povratne informacije na zavojitim cestama kako bi se povećalo samopouzdanje vozača. Dok su AWD izvedbe prvenstveno podešene od strane HMETC-a u Europi kako bi se zadržao dosljedan karakter unatoč dodatnoj težini, 2WD izvedbe potječu iz korejskog razvoja. Obje izvedbe dijele isti stabilni i upravljivi DNK.

Seltos koji stiže u Europu nudi pogon na sve kotače, s motorima s unutarnjim izgaranjem i HEV motorima, demokratizirajući naprednu tehnologiju pogona u segmentu. Također je prvi Kia model opremljen Hyundai Motor Group e-AWD sustavom, koji omogućuje preciznu raspodjelu okretnog momenta, poboljšano prianjanje i poboljšanu stabilnost. Odabir načina vožnje (Eco, Normal, Sport) omogućuje vozačima prilagodbu performansi različitim okruženjima, održavajući udobnost i kontrolu u svakodnevnoj vožnji. Osim toga, Stay Mode poboljšava udobnost kabine za putnike tijekom stacionarne vožnje.

Izvedba s motorom s unutarnjim izgaranjem dolazi s 1,6-litrenim T-GDI turbobenzinskim motorom koji isporučuje 180 KS i 265 Nm, dostupnim sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem ili 7-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Hibridna varijanta dodatno proširuje ponudu, poboljšavajući svakodnevnu upotrebljivost i učinkovitost. Izvedba s pogonom na 2 kotača nudi 154 KS, dok izvedba s pogonom na sva četiri kotača postiže 178 KS.

Konačno, Seltos je prvi model unutar skupine Hyundai Motor Group koji donosi tehnologiju Vehicle-to-Load (V2L), koja se obično nalazi u električnim vozilima, u hibridni model. Funkcionalnost omogućuje napajanje i punjenje vanjskih uređaja izravno iz vozila.

Tehnologija, sigurnost i praktičnost u harmoniji

Seltos sigurnost stavlja u središte svog razvoja, s naprednim strukturnim inženjeringom i kompletnim paketom ADAS tehnologija 2. razine osmišljenih za podršku samopouzdanju vozača u različitim prometnim situacijama. Glavni istaknuti element je nova generacija inteligentnog sustava za pomoć pri ograničenju brzine (ISLA). Sustav sada ima prediktivni pregled ograničenja brzine do 500 metara unaprijed koristeći podatke s karte i kamere, što mu omogućuje proaktivno smanjenje brzine vozila prije ulaska u novu zonu ograničenja brzine. Vozači mogu birati između automatskog i ručnog načina rada za veću fleksibilnost.

Dostupni sustavi pomoći vozaču uključuju:

- Highway Driving Assist 2 (HDA 2)

- Smart Cruise Control 2.0 (SCC 2.0)

- Lane Following Assist 2 (LFA 2)

- Safe Exit Warning (SEW)

- Surround View Monitor (SVM)

- Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2)

- In-Cabin Monitoring Unit (ICMU)

- Remote Smart Parking Assist (RSPA, HEV exclusive)

- Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R)

- Parking Distance Warning-Front/Side/Reverse (PDW-F/S/R)

- Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) - New Generation

Head-Up zaslon (HUD) projicira ključne informacije o vožnji izravno na vjetrobransko staklo radi poboljšane vidljivosti i sigurnosti. Zajedno, svi ovi sustavi pomažu u osiguravanju mira i za vozače i za putnike.

Seltos u Hrvatskoj od sredine lipnja, predprijave za testne vožnje već otvorene

Benzinska izvedba stiže kod u Hrvatsku sredinom lipnja, dok se hibridna izvedba očekuje nešto kasnije. Predprijave za testne vožnje već su otvorene.